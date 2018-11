Once mil ciudadanos podrían quedarse sin votar

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL , Q. Roo.- Más de 11 mil quintanarroenses que tramitaron su credencial para votar y que no han acudido a reclamarlas al Instituto Nacional Electoral (INE) pueden quedarse sin emitir su voto en las próximas elecciones locales.

Rubí Pacheco Pérez, Vocal del Registro Federal de la Junta Local del INE, precisó que un total de 11 mil 079 credenciales para votar que fueron tramitadas del 1 de septiembre al 18 de noviembre de 2018 no han sido reclamadas en los módulos, el plazo vencía el 31 de diciembre pero por las elecciones locales se amplió hasta el 15 de enero de 2019.

En el Distrito 01 hay tres mil 781 credenciales disponibles; en el Distrito 02, dos mil 609; en el Distrito 03, dos mil 582; y en el Distrito 04, dos mil 107.

Son 65 mil 501los trámites que se realizaron en el periodo mencionado, en relación a inscripción al padrón electoral, notificación de cambio de domicilio, corrección de datos, reposición o renovación; con base en lo anterior, el 16.9% de los solicitantes no ha ido a recoger su mica, en caso de no hacerlo, al vencer el plazo, no podrán votar.

La Campaña Anual Intensa 2018 tuvo una duración de 79 días, en los que la población tuvo la oportunidad de realizar los trámites para actualizar su credencial de elector.

De acuerdo con las cifras del INE, hasta el momento Quintana Roo tiene un padrón electoral de un millón 250 mil 673 ciudadanos; una lista nominal de un millón 234 mil 332 electores; 632 mil 487 hombres y 601 mil 845 mujeres, que podrán emitir sus votos.

De los 65 mil 501 trámites realizados, 33 mil 675 corresponden a cambio de domicilio; 17 mil 666 a reposición de micas; 10 mil 699 inscripciones al padrón electoral; mil 436, reingreso; el resto, corrección de datos, reemplazo.

La recomendación del órgano electoral, es que la población acuda a los módulos de atención ciudadana, instalados en cualquiera de los 11 municipios del estado, donde realizaron la tramitología respectiva, para que puedan emitir sus votos el próximo 2 de junio, fecha en que se elegirán diputados locales.