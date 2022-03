Open House de Aldea Tulum Plus.

Con un Open House, Grupo CADU presentó su nuevo proyecto inmobiliario Aldea Tulum Plus, el cual se encuentra situado en Tulum, uno de los municipios con más crecimiento a nivel nacional.

Durante el protocolo de presentación de Aldea Tulum Plus, se comentó que se trata de un proyecto integralmente planeado y que contribuye a un entorno urbano más ordenado y sustentable, generando de esta manera espacios públicos suficientes en beneficios de los habitantes.

Hoy en día Tulum se ha convertido en una visión sustentable revolucionaria, por lo cual los viajeros buscan una experiencia más auténtica que los mega resorts de los destinos de playa. Además, las rentas vacacionales han aumentado un 76% en el estado de Quintana Roo y Tulum, es el principal destino ecológico en el Riviera Maya, que ofrece naturaleza y privacidad. Aldea Tulum Plus es una excelente opción para inversión, ya que una renta de un departamento oscila entre los 15 mil y 20 mil pesos mensuales y como renta vacacional, puede rentarse en un promedio de $1,200 pesos por noche en temporada regular.

El espectacular proyecto de departamentos de lujo, estilo hotelero, cuenta con el modelo Kanan con una superficie de construcción de 71.39 m2, con sala, comedor, cocina totalmente equipada, dos recámaras, un balo completo y patio de lavado.

Entre las amenidades de Aldea Tulum Plus, podemos destacar dos albercas con palapa, dos multicanchas deportivas, cuatro palapas con bancas y asadores, palapa multifuncional para actividades sociales y deportivas, mobiliario para gimnasio al área libre, rack para bicicletas, andador perimetral al área común, área para mascotas con palapa, pórtico de acceso con administración, sala de juntas, cuarto de basura, caseta de vigilancia, acceso peatonal, tres carriles vehiculares de acceso, dos carriles de salida y 642 cajones de estacionamiento.

Aldea Tulum Plus, tiene la opción de adquirir uno o más departamentos con todas las facilidades de las instituciones financieras y con el respaldo de Grupo CADU, una empresa consolidada con más de 20 años en el ámbito inmobiliario y que ahora apostó invirtiendo en Tulum, ya que este desarrollo es el más cercano al Aeropuerto que se construirá en este municipio .