René López, un amante de los camiones pesados

CANCÚN, Q. Roo.- Llevar cargamentos seguros de un lugar a otro es la función principal de los operadores de transporte de carga, que dentro de sus “ventajas”, está el conocer diferentes ciudades y carreteras dentro y fuera del país, dependiendo del tipo de permisos que tengan para conducir.

Aunque parece un oficio de poco desgaste, es uno de los que requiere mayor capacidad, es decir, buena salud física, conocimiento de reglamentos locales, estatales y federales, entre otros.

“Un operador de transporte de carga tiene la encomienda de hacer llegar con bien la mercancía que le es asignada, desde alimentos, materiales, combustibles, víveres, entre otros productos, con todas las responsabilidades que esto con lleva; cuando estos encargos no llegan, puede afectarse el funcionamiento o producción de establecimientos, tiendas, entre otros comercios”, comentó René López, operador con más de dos décadas de experiencia.

Aunque en la actualidad hay cursos o escuelas para aprender a manejar las unidades grandes, la mayoría aprende sobre la marcha, es decir, entra a las empresas transportadoras como maniobristas o ayudantes, y adquieren el conocimiento observando las instrucciones del operador titular.

Para poder manejar en carretera federal, es necesario que el conductor cuente con una licencia que expide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), diferenciadas por tipos, según el tipo de cargamento que vayan a transportar.

Los operadores están sujetos a revisiones médicas cada dos años ante la SCT, y cada cinco, a cursos de manejo a la defensiva, así como exámenes teóricos, que les permiten renovar sus licencias; estas actividades se realizan en los diferentes oficinas de la dependencia federal en cada entidad; aunado a esto, las empresas a la que pertenecen los trabajadores imparten capacitaciones cada seis meses.

Dentro de las adversidades a la que se enfrentan los trabajadores de este oficio es el cansancio al manejar, condiciones climatológicas como lluvias, neblina, carreteras dañadas, entre otras, que en ocasiones son factores determinantes para los accidentes.

Aunque las leyes y reglamentos federales establecen que los operadores deben manejar cuatro horas y tener un descanso en tramos largos, o bien alternar a los operadores, la mayoría de las empresas manejan más de este tiempo, debido a que tienen horarios establecidos de entrega con los clientes.

'El trabajo implica desatender un poco a tu familia'

Con 51 años de edad, René López, originario de Tabasco, ha dedicado 22 años de su vida al volante y operación de vehículos de carga; y pese a contar con un certificado escolar como contador, prefirió tomar el volante y dedicarse al oficio de operador desde los 29 años.

“Sí ejercí la carrera de contador un tiempo, pero estar encerrado y en una oficina no me gustó, hasta ese momento no sabía manejar, mi primera experiencia o contacto con un vehículo fue aquí en Cancún con una empresa refresquera, inicié como vendedor, y al año ya estaba como chofer”, recordó.

La primera unidad que René aprendió a manejar fue un camión de una empresa refresquera; su ex compañero, que en ese entonces era el operador, comenzó a dejar que él hiciera maniobras de estacionamiento y que condujera en algunas calles; pasó un año aproximadamente desde las prácticas, para que René pasara de vendedor a operador.

En los 22 años de experiencia al volante no se ha visto involucrado en un accidente de tráfico, únicamente en dos ocasiones ha tenido problemas con los cables de los portes que tienen una altura menor a la del camión; los cables no son de electricidad, si no de servicios de telefonía e internet.

“Es un trabajo que implica desatender un poco a la familia, en mi caso me va bien porque cuando mucho estoy sin ver a mi familia 30 horas aproximadamente, pero hay otros operadores que trabajan 15, 20 o hasta 24 días fuera, y el resto es para la familia, es un sacrificio que se tiene que hacer por ellos para generar más ingresos”, dijo René López.

De los tres hijos que tiene, dos ya saben manejar autos pequeños, y uno aprendió a poner en movimiento el camión que usa en su trabajo; sin embargo, ninguno se ha dedicado a este oficio, uno ya terminó la licenciatura, y los otros dos (gemelos), están cursando la universidad.

“Si tuviera la opción de regresar el tiempo y elegir entre la carrera de contador y ser operador de transporte, elegiría otra vez el transporte, yo prefiero incluso manejar en carretera que ser operador de transporte público en la ciudad, ahí es muy estresante, pero menos riesgoso en comparación a las carreteras”, consideró.

En la empresa en la que actualmente trabaja lleva 10 años, donde inició como movedor de unidades porque no tenía licencia federal, en una oportunidad el entonces jefe le dijo que podía ascender a operador de ruta foránea si conseguía su licencia federal, fue a Mérida donde realizó el trámite, y antes de cumplir cinco meses los ascendieron al puesto que ahora tiene.

Tipos de camiones

-Rabón (1 eje)

-Torton (2 ejes-mudanzas, paquetería y carga seca)

-Caja cerrada (53 pies-cinco ejes)

-Caja cerrada (carga seca 48 pies-cinco ejes)

-Full/doble semirremolque (8 ejes)

-Caja refrigerada (cinco ejes)

-Plataforma (cinco ejes- material pesado a granel/contenedores)

-Autotanque/pipa (cinco ejes líquidos, gases, productos químicos y petroquímicos)

-Autotanque para asfalto y granel (cino ejes líquidos, productos químicos y petroquímicos)

-Jaula a granel (cinco ejes productos alimenticios a granel)

-Jaula ganadera (cinco ejes diferentes tipos de animales)

Herramientas de trabajo

-Camión

-Conocimiento de reglamentos y leyes de transporte de los municipios y estados que visitan, así como las normas federales

-Antes de cada salida deben verificar niveles del motor, presión de llantas y carrocería

Tipos de licencia de manejo federal



A) Turismo

B) Servicio de carga

C) Vehículos de dos o tres ejes (rabón o torton)

D) Turismo chofer guía

E) Residuos peligrosos

F) Autotransporte federal de pasajeros de o hacia puertos marítimos y aeropuertos federales.