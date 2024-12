Derivado de los operativos, en Quintana Roo disminuyó el número de trabajadores informales que están dentro de una empresa.

Al menos hay tres mil menos en comparación con el año anterior. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 428 mil trabajadores no reconocidos dentro de una unidad económica legalmente establecida, una baja de 1.4% en comparación con 2023.

En 2023, en la informalidad laboral se encontraban 431 mil trabajadores. Se trata de personas laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan. José Francisco Trujillo Brandi, subsecretario del Trabajo, mencionó que los patrones que no cumplan con lo que marca la ley pueden ser sancionados con multas que ascienden hasta los 500 mil pesos, por lo que hizo un llamado a hacer las inscripciones correspondientes.

“Los patrones deben regularse e inscribir a sus colaboradores en el IMSS y por ello se hacen las inspecciones, con la finalidad de apoyar a los colaboradores, siendo un programa que se hace todo el año” , explicó.

Operativos disminuyen informalidad laboral en Quintana Roo [Foto: Édgar Balam]

Al no estar afiliados no cuentan con todas las prestaciones, sin embargo, están dentro de las empresas, incluso pueden tener derecho a vacaciones, pero no cotizan en el IMSS y, por lo tanto, carecen de seguridad social.

Es una práctica que se presenta en Quintana Roo y que la autoridad busca acabar, haciendo también conscientes a los trabajadores. En especial al sector joven, quienes prefieren ganar un salario íntegro, aunque más adelante esto les afecte.

