Reprobados: Padres obligan a repetir año a más de 700 alumnos

Más de 700 alumnos de Quintana Roo repiten el curso escolar debido a que sus padres solicitaron a la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) no promoverlos debido a que consideraron no haber obtenido los conocimientos necesarios para seguir avanzando.

Ana Isabel Vázquez Jiménez, titular de la SEQ, dijo que se trabajó durante los primeros tres meses del ciclo escolar con los tutores y los estudiantes para poderlos nivelar, sin embargo, esto no impidió que las familias mantuvieran su decisión, por lo que los menores deberán recursar el grado.

Mencionó que entre los periodos del 2020 al 2022 se ha registrado una disminución de la matrícula en los niveles de educación especial, primaria, media superior y preescolar, siendo estas últimas dos las más afectadas.

El cuadro comparativo de la SEQ indica que para el ciclo escolar 2020-2021 en kínder se registraron 52 mil 297 estudiantes, mientras que en el más reciente el número descendió 6.7%, es decir 48 mil 796.

El nivel medio superior tiene actualmente 67 mil 689 estudiantes, mientras que el año pasado el número fue de 68 mil 278, teniendo una reducción del 0.9%.

En cuanto al rezago educativo que se registró a raíz de la pandemia de Covid-19, Vázquez Jiménez indicó que las áreas en las que se tendrá que trabajar más son español y matemáticas.

Plan que deberá aplicarse hasta que los contagios de Covid-19 entre la población disminuyan y puedan regresar las actividades presenciales en escuelas.