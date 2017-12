Paro de policías deja sin vigilancia a Playa por seis horas

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Por cerca de seis horas elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito mantuvieron un paro de labores que concluyó luego del mediodía de ayer sábado; demandaron el pago de un bono económico proveniente del Programa del Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg).

Fue alrededor de las 8 horas cuando aproximadamente 200 policías se apostaron en la entrada de la citada Dirección, donde exigieron la presencia de las autoridades municipales para aclarar dicho pago, el cual aseguraban, había sido depositado de manera desigual a los elementos.

Según testimonio de los uniformados, presumiblemente a algunos con escaso tiempo de laborar en la corporación recibieron hasta 50 mil pesos, mientras que otros con más de cinco años en la dependencia, recibieron 500 pesos. Esta circunstancia desencadenó la inconformidad, por lo que conforme transcurrió la mañana, advertían no regresar a laborar hasta que les aclararan la diferencia del pago.

Alrededor de las 10 horas arribó el diputado local, Carlos Toledo Medina, quien pidió la presencia de la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez; además, firmó de recibido el pliego petitorio de los inconformes, acción que no satisfizo a los elementos, por lo que sin remediar nada, el legislador se retiró.

Alrededor de 50 minutos después, la mayor parte de los policías, que se mantenían apostados debajo del edificio de la dependencia, se trasladaron al acceso vehicular oriente donde se presentaron cuatro autos de la Policía Federal, y ante el rumor de que estos últimos venían a tomar control de las instalaciones, los municipales decidieron cerrar dicha entrada, manteniéndose de esa manera durante las siguientes tres horas, aunque se dejaba salir y entrar personal ante el control de un elemento en esa zona.

Llegaron a un acuerdo

Mientras esto ocurría, en el resto de la ciudad la labor de vigilancia se detuvo en las calles de colonias y fraccionamientos. Fue cerca de las 13 horas cuando se presentó en las instalaciones de la corporación Cristina Torres Gómez, presidenta municipal, quien acompañada de otros funcionarios de primer nivel, dialogó con los policías durante casi hora y media.

Al final se tomó la determinación de pagar la cantidad de 17 mil pesos a alrededor de 530 elementos; esta situación al principio no fue acatada de buena manera, sin embargo, al final se concretó el acuerdo y según la munícipe, también se determinó apoyarlos con un pago en efectivo para la compra de alimentos.

De acuerdo con Asunción Ramírez Castillo, tesorero municipal, no todos los uniformados tenían derecho al pago de tal cantidad de dinero debido a que algunos no habían pasado los exámenes de control de confianza aplicados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza estatal (C3), sin embargo, con recursos del Ayuntamiento se tomó la determinación de pagar a los policías que no accedían a tal beneficio.

Agregó que este recurso es federal y no maneja la distribución el municipio, el cual en esta semana recibió la cantidad de alrededor de dos millones de pesos provenientes de Fortaseg. De acuerdo con reportes, hasta la noche de ayer aún se pagaba en el edificio de la Dirección General de Seguridad Pública, el recurso económico a los policías.