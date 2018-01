Seleccionan a candidatos para senadores y diputados

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los partidos políticos en el estado de Quintana Roo comienzan a armar las candidaturas para senadores y diputados federales, las alianzas quedaron conformadas por tres coaliciones nacionales. En la derecha quedó el Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza (Panal) y Partido Verde Ecologista, pero estos partidos aún no definen a sus aspirantes para estos puestos de elección popular; será a partir de la próxima semana cuando comiencen analizar posibilidades para conformar las fórmulas, señaló Alondra Herrera Pavón, secretaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las alianzas de la izquierda compuestas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social tienen definidas una senaduría con la fórmula Hombre-Mujer a Maribel Villegas y José Luis Pech, señaló Juan Ríos Balderrama, enlace del Distrito Electoral IV de Morena.

También te puede interesar: Alcalde de Othón P. Blanco sin definir su futuro político

La alianza por México compuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), confirmaron a Mayuli Latifa Martínez del blanquiazul y Julián Ricalde, del sol amarillo, resaltó Eduardo Pacho, presidente del Comité Municipal de Benito Juárez del PAN.

Alondra Herrera Pavón, comentó que a partir de mañana comienzan las negociaciones, con la coalición con Panal y PVEM: no tenemos candidatos definidos, pero en la fórmula para senadores será una mujer del PRI y un hombre del Panal.

Las fechas para tener a los candidatos registrados por las coaliciones serán hasta el 11 de febrero. Eduardo Pacho, del PAN, y Juan Ríos Balderrama resaltaron que el 13 de enero sus partidos tendrán definidos a los aspirantes para senadores y diputados federales.

El PAN tiene un candidato para diputado federal de la zona sur -al presidente municipal de Othón P. Blanco-, Luis Alfonso Torres LLanes; el PRD, tiene a Juan Vergara Fernández, actual secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, quien podría ser candidato a una diputación federal del distrito IV en Benito Juárez.

Ríos Balderrama resaltó que Jesús Pool Moo -ex priísta- será el candidato a diputado federal por el distrito IV, pero no está definida la fórmula, porque debe ir con él una mujer de la alianza. “La coalición con los partidos dificulta las elecciones de aspirantes, estamos en la espera de los resultados de las encuestas que no son de popularidad, sino de saber si los militantes conocen a los candidatos y qué referencias tienen si positivas o negativas y de estos resultados se conformarán las fórmulas”.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PT, Hernán Villatoro resaltó que apoyarán las coaliciones para senadores y diputados federales conforme a los resultados de las encuestas porque es importante que en el senado y el Congreso de la Unión tenga una mayoría de la izquierda.