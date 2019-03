¿Perros y gatos son una amenaza para la fauna de Quintana Roo?

Alejandro Castro/SIPSE

Cancún.- Los animales domésticos como perros y gatos representan una amenaza para especies de fauna endémicas de la región, principalmente en las islas de Cozumel e Isla Mujeres, sostuvo la bióloga Gisela Maldonado Saldaña.

En entrevista, luego de su participación en el V Foro de Bienestar Animal, la consultora en vida silvestre apuntó que tanto los gatos como los perros que habitan en la calle depredan a cientos de mamíferos y aves más pequeñas, provocando un desequilibrio ecológico.

También te puede interesar: Atropellan a otro jaguar en la carretera Playa del Carmen - Tulum

Señaló que en el estado aún no existen estudios que dimensionen este problema, pero, según su experiencia en campo, los sitios más vulnerables por sus características son las islas de la entidad.

“En una isla, la posibilidad de perder especies endémicas es muy alta y no hay manera de reponerlas”, dijo.

Las especies silvestres afectadas van desde guaqueques, ardillas, lagartijas, ranas, serpientes, iguanas y miles de aves.

“Yo no puedo pensar en un grupo que no esté vulnerable”, añadió la especialista que estudia la posible amenaza de perros y gatos para la fauna de Quintana Roo.

El segundo sector más afectado, después de las islas, son los centros urbanos donde existe la mayor concentración demográfica, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, y por último las zonas rurales.

“De alguna manera en las comunidades rurales hay más equilibrio que en la ciudad. La gente valora más a los animales en las rancherías”, añadió.

La especialista explicó que no se trata de una “cadena alimenticia” porque no existe un equilibrio natural, es decir, los perros y los gatos no tienen un depredador que controle su reproducción, motivo por el cual también son considerados en la lista de “especies invasoras”.

Maldonado Saldaña también habló sobre la posibilidad de implementar un impuesto a las personas que posean o compren una mascota o tengan en adopción un gatito o perros, como una forma de controlar su reproducción, evitar que sean dejados en la calle y, por tanto, reducir su afectación a las demás especies de fauna.

Este arancel, dice, tendría que ser utilizado en campañas de concientización a la población.