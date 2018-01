Descuidan la salud de perros policías en Cancún

Alejandro Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A raíz de la divulgación de un caso de perros policías abandonados y sin comida aproximadamente seis días, las autoridades de Seguridad Pública en Benito Juárez se vieron obligados a destinar los recursos necesarios para que los elementos caninos tuvieran alimentos y los cuidados necesarios: medicinas y actividades físicas para su bienestar.

Son nueve perros que se encuentran en las instalaciones de Seguridad Pública, ubicadas sobre la avenida Puerto Juárez, con número 482, tres perros: dos de la raza rottweiler y una hembra pastor husky, se encuentran recuperándose por la falta de actividad física y alimentos, pero sobrepasaron su edad límite para desempeñar su trabajo; cuatro perros cuentan con dos años de edad y otros dos con un año, los perros que cuentan con diez años de edad están en proceso de baja para que posteriormente se busque darlos en adopción.

Elementos de Seguridad Pública suponen que la falta de recursos para tener a los elementos caninos en excelentes condiciones empezó cuando hubo cambio de mando en la Secretaría de Seguridad Pública.

“Nosotros trabajamos con lo que nos mandan, esas situaciones que se presentan en cuidar a los perros, como se comportan, cuales tienen problemas para aprender, ellos no lo saben, pero nosotros sí, a raíz de ese asunto en redes sociales los altos mandos mandaron alimento y al equipo de entrenadores para ejercitarlos, ya que son razas que necesitan estar en movimiento, pero nosotros tratamos de que todo lo que nos mandan sea para todos, antes teníamos el apoyo de la perrera municipal, hasta ahora son cuatro perros que están listos para trabajar plenamente”, señaló personal de Seguridad Pública.

Personal de Seguridad Pública señaló: “la vejez les afecta mucho, al aumentar los años en los perros las enfermedades van aumentado, se van enfermando, es como a uno vas cumpliendo años y si no te cuidas presentas problemas, cuando un perro cumple ocho años empieza a presentar poco desempeño, los cachorros están en cero, son dos de un año que son novatos en plan de desarrollo para ser entrenados y sean elementos caninos, nos enviaron alimento y las medicinas para desparasitarlos, si no hubieran denunciado el tema en redes sociales, estos perros no habrían recibido la atención necesaria”, señaló personal de la caseta de Seguridad Pública en avenida Puerto Juárez.