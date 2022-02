Piden activar los servicios de ambulancia en Mahahual

Desde septiembre del 2021, el destino turístico de Mahahual tiene una ambulancia en el Centro de Salud, sin embargo, solo prestó servicios durante un mes y desde entonces se encuentra estacionada.

Así lo denunció María Estela Méndez, presidenta del Comité de Salud de la colonia conocida como Las Casitas, quien lamentó que se tenga esta unidad equipada y costosa y que los habitantes tengan que pagar hasta 3 mil pesos de flete para ser trasladados al hospital de Chetumal o Felipe Carrillo Puerto para recibir atención médica.

Dijo que esta unidad solo funcionó unos días después de que fuera entregada a la comunidad, pero luego se quedó sin chofer y para que otro la mueva es un trámite burocrático engorroso, que no se puede hacer cuando hay una emergencia y se tiene que utilizar.

“Nosotros ya nos dimos por vencido, de por sí no tenemos atención médica, el Centro de Salud abre a las 10 y cierra a las 2 de la tarde, y el médico a veces no llega, por lo que la gente no puede enfermarse por las tardes”, denunció.

La situación dijo es grave porque tampoco se tienen paramédicos para que brinden atención con la ambulancia y el año pasado un niño que manejaba moto, choco con un poste de energía eléctrica y agonizo ahí tirado hasta que murió por falta de atención médica o servicios de emergencia oportuna, y la ambulancia corre el riesgo de averiarse por no usarse.

Realizó un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto porque la situación es grave y Mahahual no cuenta con atención médica particular, mientras que el Centro de Salud, de poco sirve, pues si bien hay atención limitada entre semana, nunca hay medicamentos lo cual es responsabilidad del gobierno federal.

Cabe mencionar que fue en septiembre del 2021, cuando se entregó una ambulancia a esa comunidad, que supuestamente contaría con un paramédico y un operador del vehículo de emergencias con servicio las 24 horas del día los 7 días de la semana.

