Exigen piñeros el pago de 25 mdp en Chetumal

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de 200 productores de piña de Bacalar reclamaron en Chetumal el pago de 25 millones de pesos correspondientes a 519 piñeros de 12 ejidos, debido a que presumen que hayan sido malversados por los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader).

Ayer a las 9 de la mañana, una comitiva en representación de todos los afectados inició el bloqueo del acceso principal de las oficinas de esa dependencia federal con sede en Chetumal, instalando un campamento con hamacas y aditamentos para subsistir varios días.

También te puede interesar: Cuenca piñera de Bacalar duplica su producción en cuatro años

Argumentan que los funcionarios federales no han cumplido con la entrega de los apoyos de hasta 50 mil pesos por productor que les otorga el programa federal Proyectos de Desarrollo Territorial (Prodeter) que les prometió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Jesús Martínez, uno de los representantes de los piñeros, comentó que los afectados son de las comunidades de Divorciados, La Pantera, Vallehermoso, Caanlumil, Río Verde, Buenavista, Ávila Camacho, Gustavo Díaz Ordaz, Pedro Antonio Santos, Chacchoben, 18 de Marzo y Miguel Hidalgo.

“Esta gente ya está corrompida, no queremos otro Centro de Acopio sino sembrar piña y cultivar, compran maquinaria y herramienta que no ocupamos, en la compra se benefician ellos, nosotros no, aquí vamos a estar hasta que nos atiendan, son 12 ejidos afectados”, dijo Jesús Martínez.

Explicó que la delegación de la Sader de Quintana Roo aplica los recursos a su consideración, en la que se contempla la construcción de un Centro de Acopio de piña y dotar de maquinaria, sin embargo, consideran que es urgente producir la tierra, cultivar piña, que de lo contrario no hay para almacenar en dicho Centro.

Resaltó que la opinión de los mismos productores no es tomada en cuenta para la producción del campo, sino lo que estiman los servidores públicos federales.

Entre sus demandas, exigieron la renuncia de Carlos Vázquez Tapia, encargado del despacho de la Sader, así como de Denisse Marín Vázquez y Otilia Valenzuela, trabajadores de la dependencia federal; de igual forma, la intervención del Coordinador de Programas Sociales, Arturo Abreu Marín, para acabar con los malos manejos de recursos federales.