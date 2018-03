León Alva devuelve lo mucho que ha recibido de Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q Roo.- Con el objetivo de crear una cultura en la sociedad, el pintor León Alva, en conjunto con el Centro Cultural de las Artes, toman la iniciativa de colocar en diversos puntos de la ciudad botes de basura decorados por artistas de la ciudad, proyecto que a él le pareció un excelente pretexto para regresar a esta ciudad lo mucho que le ha dado en los más de 30 años que el pintor tiene viviendo aquí.

“En una plática con Cecilia, decíamos que la gente tira basura en la calle, y luego de una lluvia de ideas llegamos a la conclusión que además de que no hay cultura, no hay suficientes botes en la ciudad, y salió que estaría bien poner los botes y pintarlos, me pareció algo interesante y una forma de educar a la gente y decir, tira la basura en su lugar, además, llevo 31 años viviendo aquí en Cancún y siento que al poner mi arte en este proyecto estoy regresando algo de lo mucho que me ha dado esta ciudad, y qué mejor que de una manera creativa y divertida”, expresó el pintor originario de la Ciudad de México.

Con la primicia de que el pintor ama la ciudad donde vive desde hace 31 años, y por todo lo que ha recibido de ella, León Alva inició con este proyecto e invita a que se sumen más artistas para decorar los botes que harán de este lugar una ciudad limpia donde predomina el arte local.

“A este proyecto se sumarán varios pintores, y los botes se colocarán en diversas partes de la ciudad, al parecer se comenzará por la avenida Nader y alrededores, que es la zona fundacional que actualmente se pretende revitalizar y, posteriormente, por toda la ciudad, esperemos. Yo pintaré tres botes para separar la basura por cartón, papel y vidrio. No tengo un tema específico, pero si impregno mi estilo, que es de personajes y caras, me enfocaré en esa línea dándole alegría y color a la ciudad, para que los niños desde chiquitos sepan que en esos botes tan lindos puedan tirar basura”, puntualizó.

Actualmente la obra del maestro León Alva se exhibe en el lobby y en el restaurante Le Basilic del hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach.