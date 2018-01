Actas de nacimiento, el principal trámite de migrantes

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Reposición del acta de nacimiento, es el principal trámite que se realiza en la recién inaugurada oficina de Atención al Migrante, el cual desde el pasado jueves entró en funciones en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Tan sólo en el primer día de actividad, fueron alrededor de 400 personas de otros estados de la República que buscaron atención, comentó Leonel Castillo Presenda, encargado del despacho.

“El servicio que más buscan es la regularización de sus documentos, hay mucha gente que llega sin nada y cuando necesitan buscar un trabajo no pueden, porque les hace falta el acta de nacimiento, antecedentes no penales, la Clave Única de Registro de Población, hay muchos que no tienen los conocimientos y andan deambulando en este lugar nuevo para ellos, entonces lo que hacemos nosotros es darle la atención”, mencionó Castillo Presenda.

La oficina se encuentra en las instalaciones del centro comunitario de la citada colonia, la cual está en la avenida 30, entre las calles 104 y 106; funciona de lunes a viernes de 9 a 15 horas.

Leonel Castillo no descartó que en un futuro cercano se amplíe el horario de atención en las instalaciones, debido a la alta demanda de los migrantes y también porque es en la tarde cuando varios habitantes salen de sus centros de trabajo.

De acuerdo con información oficial, la oficina también contempla tener la presencia de representantes consulares de países centroamericanos y sudamericanos. Será en los siguientes meses también cuando se levante un estudio de la situación de los migrantes en Solidaridad.

El encargado del recinto comentó que no hay un registro certero de cuántas personas llegan a diario al municipio en busca de vivienda y trabajo, sin embargo reconoció que proceden principalmente de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Subrayó que este es el primer paso también, para que en años venideros se vuelva a concretar en la ciudad, el proyecto de la casa del migrante desamparado, idea que anteriormente grupos civiles quisieron poner en funcionamiento.