Vecinos colocan altar frente a la casa donde encontraron el cuerpo de Cristel

Triste víspera de Año Nuevo en la colonia Zahil Ha de Playa del Carmen: Vecinos de la familia de la pequeña Cristel, colocaron un altar en la pared de la casa donde fue hallada sin vida.

Una cruz color rosa con una muñequita en el centro, es el recuerdo que los vecinos y amigos de Cristel y su familia colocaron frente al terreno donde el cuerpo de la niña, de 5 años de edad; se encontró enterrado tras horas de intensa búsqueda luego del reporte de su desaparición.

(Foto: Octavio Martínez)

En la pared del domicilio también se colocaron carteles con leyenda como “las niñas no se tocan, no se violan” o “los pedófilos existen y pueden ser tus vecinos. ¡Los niños no mienten!”.

(Foto: Octavio Martínez)

Mensajes con los que los vecinos de la colonia Zahil Ha hicieron suya la demanda de todos: que se haga justicia y se castigue al responsable.

#AlMomento | Colocan altar en el domicilio donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la niña Cristel, de apenas cinco años de edad, en Playa del Carmen.



(📹 @Octavio15735404 ) pic.twitter.com/tbKhQcrNgN — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) December 31, 2021

Hoy, la Fiscalía colocó un sello de aseguramiento en lote donde se encontró el cuerpo. Al lado de la manta reza un cártel que dice “Cuidado con el perro”, un mensaje que a la luz de los tristes hechos, resulta de una triste ironía.

(Foto: Octavio Martínez)

Tragedia en Playa del Carmen

La tarde del pasado miércoles, la familia reportó la desaparición de la pequeña de 5 años de edad, quien fue vista por última vez en las inmediaciones de la colonia.

Tristemente, alrededor de las 16 horas de ayer viernes la pequeña fue hallada sin vida, enterrada en un lote de la calle 42 entre avenida 40 y 35 de la misma colonia en la que vivía.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, reveló que tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, se detectaron elementos que llevaron al hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña, enterrado en un predio cercano a la zona donde se reportó la desaparición.

Poco después se informó sobre la detención de Carlos “L” por su probable participación en la privación de la vida de la pequeña desaparecida el pasado miércoles.

(Con información de Octavio Martínez)

