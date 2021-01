Playa del Carmen: Analizan proyecto de parador turístico para mascotas

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El ayuntamiento inició el análisis para determinar un punto de la costa donde personas puedan ingresar con sus perros para recrearlos sobre la playa, proyecto que encabeza el Centro de Bienestar Animal Municipal (Cebiam).

Angello Vásquez Moreno, encargado del Cebiam, informó que el análisis lo llevarán a cabo con la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) para escoger un punto que funcione como “Pet Friendly”, ante la petición de varios ciudadanos.

“Todo deriva de la inconformidad de los ciudadanos que los perritos no puedan estar en las playas, en los reglamentos no se permite la estadía, entonces, buscamos una alternativa, no solamente negar, sino abrir una posibilidad para abrir esta opción, como se ha hecho en Cancún o en otros club de playas”, dijo.

En caso de que quede aprobado, “se va a hacer conciencia en esa parte, que las heces siempre tienen que levantarse, que la basura siempre tiene que levantarse, mientras no haya una conciencia plena en esto, se complicará un poco, pero se trabajará (…) sería poner reglas para la playa, de las cuales ya debemos de estar conscientes desde mucho tiempo atrás”, dijo.

Sanciones económicas

Las sanciones económicas por no cumplir con la normatividad van desde las 10 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre los 862 y los cuatro mil 481 pesos.

“Estamos en pláticas, no tenemos una fecha concreta, falta ver con Zofemat si ellos consideran qué lugar deben de destinar. Justo la semana que viene empezamos las reuniones para ver la base del proyecto”, abundó.

TE PUEDE INTERESAR:

Robos y abuso de autoridad tienen en investigación a policías de Cancún

Q. Roo: Empresarios de Cancún en alerta por extorsiones telefónicas

Familias de Chetumal desconocen la 'sana distancia' y se aglomeran en plazas