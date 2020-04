Playa del Carmen: Contingencia sanitaria y sequía ponen en riesgo al ganado

Alrededor de 450 de mil 500 cabezas de ganado de diferente tipo en Solidaridad, están en riesgo de morir debido a que productores se quedaron sin recursos para alimentarlos en plena contingencia sanitaria y sequía.

Raúl Méndez Briseño, presidente de la Asociación Ganadera Local, informó que ante el cierre de diversos negocios a los que le surtían productos como huevo, carne y derivados de la leche, se han quedado sin ingresos económicos para contrarrestar los efectos de la sequía y alimentar en esa época a los animales.

También te puede interesar: Solidaridad presenta su plan de estímulo fiscal para empresas locales

“Lo que pasa es que muchos negocios como hoteles, restaurantes cerraron y a ellos les surtíamos diversos insumos, no sólo del ganado vacuno, sino de otros, como las gallinas, al cerrar no tenemos entradas porque nos dejaron de comprar y eso pone en riesgo a las vacas, los cerdos, a los borregos, es algo preocupante porque la sequía está sobre nosotros y no se ve que venga un tiempo bueno”, dijo Méndez Briseño.

Según el dirigente del gremio, con el dinero que obtenían adquirían diversos tipos de suplementos alimenticios para el ganado, principalmente para el vacuno porque actualmente los pastizales se encuentran secos por el calor.

Comentó que ante esta situación tratarán de aguantar el mayor tiempo posible porque prevén que luego que se levante la contingencia sanitaria, el apoyo en primer lugar será para las familias que se quedaron sin empleo.

Asimismo, dijo que ante la baja demanda de sus productos como la carne, también lo podrían bajar de precio y de esa manera continuar con la subsistencia de los productores.

“Nosotros, por ejemplo, estábamos dando el kilo de carne en 45 pesos, eso ya para mayoreo, no sabemos qué va a pasar porque finalmente no estamos haciendo alineación”, abundó.

La zona de ranchos de Solidaridad se encuentra al norte y sur del municipio, donde se concentran la gran mayoría de productores. Con la contingencia del coronavirus los productores prevén quedarse en sus zonas de producción para no gastar en combustibles.