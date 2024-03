Dejen de hablar de vidrios rotos; mejor, hacerlo contra la violencia: feministas de Playa

“Fuimos todas”: la colectiva feminista Siempre Unidas, la principal organización en Playa del Carmen; no se deslindó de los daños causados durante en la marcha del pasado 8 de marzo en el palacio municipal.

Lo anterior pese a que el ayuntamiento se ha negado a presentar denuncia porque, según estos, las feministas ya se habían deslindado.

En videos y testimonios de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, se ve cómo un grupo de manifestantes rompió ventanas, pintó paredes e intentó quemar la Oficialía Mayor, cuando se realizaba una verbena en la plaza 28 de Julio.

En un comunicado difundido por sus redes sociales, recalcaron que “fueron todas” las que ejecutaron tales daños a la oficina de la Oficialía Mayor.

“No nos deslindamos de la iconoclasia, porque fuimos todas. Exigimos a las autoridades que hagan su trabajo. Hemos marchado pacíficamente por varios años y no ha habido un solo cambio, no quieren que rompamos sus cristales, pues hagan su trabajo. Somos malas y podemos ser peores”, expuso Siempre Unidas

Hasta el momento, se descartó interponer algún tipo de denuncia por el ayuntamiento de Solidaridad por los hechos ocurridos el pasado viernes y en el que se vieron involucradas varias mujeres que marcharon en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Siempre Unidas pidió que, en vez de hablarse de los vidrios rotos, se hable de los feminicidios y todo tipo de violencia que tanto afecta a su género.