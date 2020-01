Playa del Carmen: Trabajadores de recoja de basura, en paro de labores

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Trabajadores de limpia de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales denunciaron, mediante un paro de labores, presuntos abusos y exigieron mejores prestaciones laborales.



Los trabajadores pertenecientes a 12 rutas del servicio de recoja de basura se quejaron porque la administración que encabeza Laura Beristáin Navarrete, no les pagó el fondo de ahorro, además de que les faltan uniformes, entre otras inconformidades.

“No nos dan caja de ahorro, necesitamos mejores herramientas, seguro de vida que pague porque el año pasado un compañero se murió y hasta la fecha su viuda no ha recibido ningún peso, además que haya un trato bueno con el personal porque aquí sufrimos de acoso, de amenazas”, dijo Carlos, uno de los más de 50 trabajadores que se aglomeraron en la entrada de la dependencia y quienes recalcaron que no tienen líder alguno.

Fue desde las 6 horas de ayer que el personal se apostó en la entrada de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, en la zona conocida como “juzgados”, donde se negaron a ingresar a los camiones para realizar las labores cotidianas, como son: recoja de basura en las calles, limpieza de camellones, trabajos de mantenimiento en áreas públicas y demás labores concernientes con la imagen municipal.

Incluso, recordaron que en diciembre pasado la dependencia organizó celebraciones de fin de año de manera, supuestamente, discriminatoria porque al personal operativo les realizó una convivencia “modesta”, mientras que a los trabajadores administrativos otra celebración en la que hubo diferente tipo de regalos.

Fue cerca de las 8:30 horas que arribó al lugar Juan Carlos Segura Espada, secretario de Servicios Públicos Municipales, quien empezó a escuchar a cada uno de los trabajadores.

“Aquí ya vemos otras cosas que se están pidiendo como aumentos salariales, vamos a revisar qué es lo que se busca, no estamos para violentar derechos de nadie”, dijo en entrevista Segura Espada.

Alrededor del mediodía, el Ayuntamiento de Solidaridad informó vía redes sociales que continuaba escuchando a los trabajadores y, mientras tanto, más de 30 unidades de la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), contratada por el ayuntamiento desde hace algunos meses, brindaba el servicio de recoja de basura en la ciudad.