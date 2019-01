Nueve de cada 10 cancunenses padece neurosis

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN.- La asociación Neuróticos Anónimos estima que un 95% de la población en Cancún, es decir nueve de cada 10 habitantes padece de neurosis, sin embargo, sólo tres de cada 10 busca ayuda profesional o acude a alguno de los dos grupos que hay en la ciudad.

Leopoldo N, presidente del grupo “Sólo por hoy”, explicó que, al contrario de los alcohólicos, las personas no admiten fácilmente que tienen problemas emocionales, debido a que temen ser estigmatizados, lo que los lleva a no tratarse, hecho que empeora el problema y que puede orillarlos al suicidio.

“Neurótico es cualquier persona que no tiene control sobre sus emociones, pero el término es muy fuerte, la gente lo oye y dice ahí van puros locos, pero no, habemos gente bien normalita, por eso somos pocos, porque es un problema que no se ve a simple vista”, mencionó el entrevistado.

Este término se utiliza por el grupo para describir la falta de control y que se puede manifestar en ira, depresión, ansiedad, temor, celos, preocupación, conmiseración y resentimiento; mismos que la psicología moderna también se engloba en trastornos.

Debido a que es un problema emocional, si estos síntomas no se tratan, pueden crecer y evolucionar hacia una adicción, e incluso llevarlos a atentar en contra de su bienestar; pese a esto, de diez personas que llegan al grupo, sólo dos permanecen dentro del mismo y continúan con el tratamiento.

“Lo único que tienes que hacer es desear estar bien, porque uno se acostumbra a estar mal, hasta lo ve uno normal y luego no sabes cómo revertir eso y aquí aprendemos a vivir de otra manera, a ver las cosas desde otro punto de vista”, dijo Santa N, miembro del grupo.

Con el objetivo de que las personas puedan identificar y superar sus problemas emocionales, el grupo “Sólo por Hoy”, realizará una junta de información pública que se realizará el próximo 2 de febrero a las cinco de la tarde en el auditorio de la Universidad Aztlán.