Accidente en Mahahual causa impacto internacional

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- La mañana de ayer, cerca de 14 personas perdieron la vida en la vía Cafetal- Mahahual, en un accidente donde un autobús sufrió una volcadura.

Los pasajeros provenían de un crucero de Royal Caribbean y se dirigían a la zona arqueológica de Chaccobén. En el transporte de ‘Turismo Costa Maya’ viajaban 29 turistas de Estados Unidos, Italia, Suecia y Brasil.

Ante el trágico accidente, en diversos medios nacionales e internacionales trascendió la noticia debido al impacto que causó.

El Gobierno del Estado de Quintana Roo está tomando las medidas necesarias para la atención de las víctimas y sus familiares, así como estableciendo las medidas pertinentes para esclarecer los hechos.

La Secretaría Estatal de Turismo ha estado en contacto permanente con las oficinas Consulares para ayudar en la comunicación con los familiares de las víctimas y heridos, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos, Suecia y Brasil.

Enrique de la Madrid, también externó sus condolencias mediante un mensaje en sus redes sociales.

De igual forma, la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante un mensaje en sus redes sociales, expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida. La dependencia se ha contactado a las embajadas de los países de las víctimas para ofrecer asistencia.

Por su parte, la empresa de cruceros Royal Caribbean envió sus condolencias ante los trágicos hechos suscitados la mañana de ayer, donde declaran que su prioridad es atender a sus clientes, incluyendo asistencia con el transporte y atención médica.

La empresa Costa Maya emitió un comunicado a la ciudadanía donde dejó ver que su equipo está al pendiente de cada detalle que pueda surgir para darlo a conocer en forma oportuna. Declararon que piden a la población no compartir fotos e información no oficial del accidente.

De igual forma aseguraron que una vez que pasarán las labores de rescate, iniciarán las investigaciones pertinentes.

Our 27 guests were on a bus tour to the Chacchoben Ruins. We are working with the local authorities to learn more about the accident. We are doing all we can to help our guests.