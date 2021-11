Capturan a responsable de robar una escuela… pero lo dejan ir

La policía tuvo que dejar ir a un sujeto responsable de robar en una escuela de Cancún, porque su detención se debió a otro delito y la carpeta de investigación por el robo al plantel aún no estaba integrada. Conoce la historia de este caso.

Tras los múltiples robos que ha sufrido el Centro de Atención Múltiple (CAM) “Margarita Gómez Palacios Múñoz'”, hasta el momento no se tiene tras la rejas a ningún responsable, pese a que se levantaron denuncias y se tienen videos de los ladrones.

David Enrique Aguilar, director del CAM, mencionó que cuando interpusieron una de las cuatro denuncias entregaron a las autoridades las imágenes de las cámaras de seguridad que se tenían instaladas (y que tiempo después también robaron), las cuales captaron los rostros de los delincuentes.

Pero sólo en una ocasión pudieron detener a uno de los presuntos implicados: un joven que fue detenido en la zona del crucero por una falta menor, por la cual cumplió su tiempo de arresto y pudo salir antes de enfrentar su responsabilidad por los robos.