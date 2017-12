Exigen policías y custodios mejores prestaciones (video)

Eric Galindo / Adrián Barreto /SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Cerca de 100 elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt) se manifestaron en las instalaciones de la corporación policíaca para exigir el pago del programa del Fortalecimiento para la Seguridad (Fortseg), además de que meses atrás les dieron más dinero en su quincena, pero el aumento no fue en su salario, sino en las prestaciones. En Playa del Carmen, los custodios de la cárcel municipal realizaron un paro durante la jornada de ayer para presionar al Ayuntamiento de Solidaridad para tener un incremento salarial y bonos como los que reciben los policías municipales. Sin embargo, para ellos sólo se contempla un aumento salarial en 2018. La custodia de la cárcel la tomó Seguridad Pública mientras se resuelve el paro.

La respuesta a esa solicitud la tendrán los elementos el próximo viernes, a las 10 horas, en el área del comedor de la Smspyt, según se comprometieron el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Guillermo Brahms González, y el oficial mayor, Héctor José Contreras Mercader, quienes estuvieron dialogando con los policías, la tarde de ayer.

A las 7 horas fue el cambio de turno, pero ni los elementos salientes, ni los entrantes, se retiraron de las instalaciones policíacas, todos se concentraron en el área del comedor para manifestarse.

Los elementos policíacos inconformes señalaron que la manifestación era porque hasta ayer no había recibido el recurso federal del Fortaseg, como cada año.

La petición principal era por dicho recurso, pero también exigieron que se les pagara a algunos elementos homologados su aumento salarial y el retroactivo.

Entre las quejas que surgieron también están que no todos los uniformados recibieron chalecos antibalas y que tampoco han recibido uniformes, porque los que tienen son de hace tres años.

Los policías que se manifestaron también solicitaron a las autoridades del Ayuntamiento que el aumento lo aplicaran directo a su salario y no a las prestaciones que perciben, porque esas en cualquier momento se las pueden quitar.

Darwin Puc Acosta, secretario de la Smspyt, pidió a los elementos policíacos que se integraran a sus labores, por respeto a la ciudadanía.

En Playa del Carmen, los custodios se fueron a paro durante la jornada de ayer con el objetivo de presionar al Ayuntamiento para tener un incremento salarial y bonos como los que reciben los policías municipales, además de mejores condiciones de trabajo, aunque no todas sus peticiones serán atendidas.

Desde las 8 horas de ayer y durante más de ocho horas, un grupo de 30 guardias de seguridad de la cárcel municipal se mantuvieron a las afueras del lugar, por lo que la Policía Municipal Preventiva realizó la seguridad al interior de la cárcel.

Mientras eso ocurrió, Alberto Farfán, secretario general de la Comuna, indicó que no les van a cumplir todas las peticiones porque equiparán su servicio como si fueran policías y no es el caso.

“Ellos quieren un pago adicional, pero ya se les ha dicho que en enero van a contar con un aumento de sueldo así como nuevos uniformes; así también se va a dar la seguridad social a través del IMSS (…) pero no corresponde que les demos los 17 mil pesos que sí se les dio a la policía porque ellos no están en el sistema de seguridad pública, no participan en recursos Fortaseg ni están supeditados a los mismos lineamientos normativos y facultades”, dijo Farfán Bravo.

Los custodios piden, entre otras cosas, que se les dé un “bono de alto riesgo” que se les da a los elementos de Seguridad Pública que están comisionados a la aduana de la cárcel, pues el trabajo de un custodio es, dijeron, de mayor riesgo al estar en contacto directo con los reclusos que tienen enfermedades transmisibles, y que además los amenazan.

Igualmente lamentaron que en cinco años no han tenido aumento de sueldo, ni tampoco les dan los suficientes uniformes para desarrollar su trabajo.