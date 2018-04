Impugnará el PRD acuerdos del Ieqroo

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) alista las dos primeras impugnaciones contra los acuerdos del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), mediante los cuales, aprobó candidaturas a las 11 presidencias municipales.

La primera impugnación será contra la determinación del Consejo General del Ieqroo de negar el registro de José Luis Toledo Medina, como candidato a presidente municipal de Benito Juárez.

"Creemos que este asunto tiene exactamente una interpretación equiparable a la de Juan Carrillo Soberanis, en 2016".

“Vamos a acudir a los tribunales en los próximos días, creemos que este asunto tiene exactamente una interpretación equiparable a la de Juan Carrillo Soberanis, en 2016, posibilitando el registro de dicho candidato, incluso, tenía apenas tres años de residencia y el Tribunal de Xalapa validó”, anunció Carlos Montalbán Colón, secretario general del PRD.

El argumento del Ieqroo para negar el registro fue que Toledo Medina incumple con la residencia mínima de cinco años, establecidos en la Constitución, lo cual se corroboró con una serie de documentos que fueron presentados en su momento por Emiliano Ramos Hernández, diputado local que peleaba la misma candidatura.

La siguiente impugnación que sería promovida en los siguientes días, es contra la candidatura de Mario Machuca Sánchez, para la presidencia municipal también de Benito Juárez.

El PRD argumenta que el mencionado no cumple con los requisitos de elegibilidad establecida en la Constitución Política del Estado, al no haber solicitado licencia antes de los 90 días previos a la elección.

“El ciudadano Mario Machuca Sánchez no se encuentra en la hipótesis contenida en la fracción III del artículo 136, al no detentar un cargo de gobierno; por lo tanto, no es obligatoria la separación al cargo de Diputado Federal”, señaló por su parte el acuerdo del Ieqroo.

En la sesión, el organismo electoral local avaló 10 de 11 candidaturas de la Coalición Por Quintana Roo al Frente, integrado por el PAN, PRD y MC; nueve planillas de la coalición Todos Por Quintana Roo, del PRI, PVEM y Panal.

También avaló dos candidaturas del Panal para Isla Mujeres y José María Morelos; dos del PRI para los mismos municipios; una del PVEM para José María Morelos y otra de Morena para Lázaro Cárdenas; además de cinco candidaturas independientes.

El lunes está programada una segunda sesión, donde el Ieqroo se manifestará sobre las candidaturas de la coalición Juntos Haremos Historia (de Morena y el PT), así como sobre las candidaturas de Encuentro Social.

El Teqroo autorizó la separación del PES, aunque la decisión será recurrida ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por parte del partido Morena.