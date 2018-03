Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Quintana Roo.- Las ganancias de los comerciantes de verduras provenientes de la comunidad de Kuchumatán, aumentaron a más de 10 mil pesos diarios por el precio del limón, que a pesar del incremento, no disminuyó su demanda.

Rosa María Bertha, quien cuenta con uno de los más de 15 puestos ambulantes instalados a un costado del mercado “Lázaro Cárdenas”, señaló que el aumento al precio del cítrico y la demanda por la temporada de Cuaresma, benefició a los productores de esa localidad que están aprovechando para cosechar sus plantíos.

Indicó que el precio por la caja de 18 kilogramos fluctúa entre los 500 y 600 pesos, por lo que cada uno de los comerciantes lleva al menos dos cajas todos los días, y en muchas ocasiones, son pedidos con anticipación.

Señaló que en la localidad, un grupo de al menos 40 mujeres se dedican al cultivo del cítrico, y cada año en temporada previa a la Semana Santa, el precio se ‘dispara’, lo que beneficia la economía de las personas que se dedican a esta actividad.

De acuerdo con el sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (Sniim), el precio del limón se mantiene en 32.5 pesos el kilogramo en la capital del estado, aunque algunos centros comerciales mantienen el precio de 48 pesos el kilogramo.

La misma fuente señaló que el consumo de este cítrico no es muy dinámico debido al clima lluvioso en el Valle de México; sin embargo, no se espera que la oferta muestre una recuperación sensible en el transcurso de los próximos 15 días.

Esto ya que algunos productores de Michoacán están iniciando las labores de mantenimiento que tradicionalmente dan a las huertas con la finalidad de prepararse para la producción de fin del año. Lo anterior hace estimar que durante los próximos quince días los precios pueden permanecer alrededor del nivel actual, señaló la instancia.

Los restauranteros del sur del estado señalaron la afectación para su actividad, debido a que la mayoría de los platillos que elaboran son a base del cítrico y se encuentran imposibilitados a subir el precio de los menús, lo que merma sus ganancias.