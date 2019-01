Productores ‘sacrifican’ litros de leche

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- La producción de leche en Othón P. Blanco se desplomó de 10 mil a dos mil litros diarios, por falta de apoyo para comercialización y reducción en las ganancias por aumentos en energía eléctrica y gasolina.

Guadalberto Caamal Kú, representante de la Asociación Local ganadera de Nicolás Bravo, dijo que los productores de leche en el municipio comienzan mal el año, pues su margen de ganancia cada año se reduce más con el aumento a los insumos la energía eléctrica y la gasolina y sobre todo porque desde hace 10 años el litro de leche se comercializa a seis pesos.

La producción de leche se ha desplomado y cada vez son menos los productores que se arriesgan a quitarle la leche al becerro, para venderla por litro, debido a la falta de apoyo para comercialización y a que nadie la quiere pagar a más de seis pesos.

“Todo sube, los insumos suben, gasolina sube, energía eléctrica sube, pero nosotros tenemos el mismo precio que nos pagan desde hace una década, por lo que cada vez es menos el margen de ganancia”, comentó.

Juan Pérez Zapata, representante de los productores de leche de Nicolás Bravo, dijo que inician el año, produciendo más o menos dos mil litros de leche que en su mayoría se vende en queserías artesanales de la zona y del vecino estado de Campeche, quienes no pagan más de seis pesos el litro de leche.

“No ganamos nada salimos a la par, buscamos dejarle más al becerro para poder ajustarlo al vender el ganado”

“Ya no ordeñamos completamente las vacas, sacamos lo que podemos y lo demás se lo dejamos al becerro, no ganamos nada salimos a la par, buscamos dejarle más al becerro para poder ajustarlo al vender el ganado”, explicó.

Reconoció que para no desperdiciar el producto se dejaron de ordeñar miles de litros de leche, para que no pase como en años anteriores donde tuvieron que tirar la leche al no buscar mercado y ni la manera para conservarlos.

En cuanto a la respuesta por parte de las autoridades correspondientes, dijo que aunque el Gobierno del Estado, les ha dado apoyo, no ha sido suficiente, pues los centros de acopio continúan sin entrar en operación mientras que las ventanillas aun no abren por parte de las dependencias federales.