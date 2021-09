Preocupa a productores cuatro tipos de plagas que consumen los cultivos

Más de 30 mil hectáreas de cultivos maíz, maíz forrajero de grano, frijol y sandía se encuentran en riesgo por cuatro plagas que azotan la zona sur de Quintana Roo.

César Jacinto González, presidente de la Unión de Campesinos y Grupos Agropecuarios, explicó que debido a la temporada de lluvias se han presentado hasta cuatro especies de insectos que dañan las cosechas, principalmente el gusano cogollero, el cual se come todos los granos de maíz, echando a perder todo el fruto.

“Con problemas de plagas enfrentan productores agrícolas, debido a la temporada de lluvias, la humedad en el ambiente y el calor han sido propicios para que se presenten hasta cuatro especies de insectos que dañan las cosechas del nogal, maíz, sandía, chile y hortalizas”.

Explicó que los productores de Bacalar, se han visto afectados, debido a que van en aumento plagas de mosca pinta, gusanos cogolleros, gusano falso barrenador y langostas que invaden los plantíos, y conforme se presentan las lluvias, aumenta la población de estos insectos dañinos para las plantas.

César Jacinto González agregó que este año se ha visto más las plagas en los cultivos, en las plantas del maíz; el gusano cogollero se come parte de la mazorca, principalmente los granos y con ello hecha a perder el fruto, así también, la langosta se come las hojas de la planta y no lo deja crecer.

“Hay comunidades que se encuentran cultivadas de diferentes sembradíos; sin embargo, a unos les afecta más que a otros, donde son los productores los que tiene que atender los problemas, ya que no han recibido ayuda del gobierno municipal ni estatal”.

Indicó que durante este 2021 ha sido poco o nulo el apoyo del gobierno para sacar adelante sus plantíos.

Las cosechas de los agricultores son principalmente para el autoconsumo de sus familias y una minoría la comercializan para generar un poco de ingreso económico, y mantener activas sus parcelas.

