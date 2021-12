Presenta sector empresarial de la Riviera Maya el Latam Summit 2022

La Coparmex Riviera Maya presentó el Latam Summit 2022, encuentro empresarial que se llevará a cabo del 26 al 29 de enero del próximo año en el hotel Dreams Natura.

Marc Pujol, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), informó que el evento contará con la representación de diversos países y reconocidos empresarios de México y la región económica del Caribe.

"Contaremos con 10 embajadores, de Panamá, Belice, de Colombia, entre otros más, la intención es que desde que comenzó la pandemia hemos impulsado no solo la reactivación, sino la diversificación, la zona sur, que nos permitiría con nuestra estrategia geográfica enviar productos a Centroamérica", dijo.

Agregó que este evento se debe al apoyo de los ciudadanos y el mismo gobierno, quienes apoyan en la conformación de los proyectos que la organización empresarial propone.

“En Coparmex trabajamos con mucho compromiso, ahínco, siempre con el compromiso de la unidad y beneficios comunes, por lo anterior como premisa, nos permite crecer y desarrollar a nuestro estado con el incansable apoyo de nuestros poderes, autoridades y ciudadanos, quienes son el corazón latente y creador de toda sociedad”, sostuvo el empresario.

La presentación fue en la Universidad Riviera, donde Marc Pujol estuvo acompañado de miembros fundadores de Coparmex, como Estefanía Mercado Asencio, quien sostuvo que el evento será una gran oportunidad de negocio para el sector empresarial de Quintana Roo. Asimismo, reconoció la capacidad de inversión extranjera con responsabilidad.

“El hecho de que no sean mexicanos no quiere decir que no amen, que no se preocupen por el lugar donde viven”, mencionó Estefanía Mercado.

Éste evento tendrá 25 reuniones efectivas, más de 100 empresarios participantes, además contará con la presencia de las autoridades locales y federales que actualmente desarrollan proyectos de gran impacto en Quintana Roo, como el caso del Tren Maya.

También te puede interesar:

Expertos en turismo van por recuperación del mercado de reuniones

Riviera Maya consolida inversiones con el Latam Summit 2021

Cancún será sede del Global Summit del Consejo Mundial de Viajes y Turismo