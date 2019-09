Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El ofrecimiento de atractivos préstamos publicados en redes sociales son, en su mayoría, una modalidad de fraude alerta la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), institución que pide a la población no caer ante estos.

Alberto Rincón Gallardo, titular de la Unidad de Atención al Usuario de la Condusef, en la entidad, explicó que sobre todo en estas fechas, que es cuando incrementan las solicitudes de créditos por el gasto del regreso a clases y las vacaciones, suelen aparecer estas ofertas que prometen otorgar préstamos desde cinco mil a 10 mil pesos de una forma sencilla, sin embargo, en la mayoría piden un enganche, lo cual no debería ser.

“Cuando se encuentra una empresa que da préstamos, lo más conveniente es anotar la razón social y venir a la dependencia federal para que nosotros, de manera gratuita, les ayudemos a verificar si está autorizada, lo que prácticamente dará una garantía de la existencia de la misma y que no terminarán defraudando al cliente”, agregó.

Sin embargo, aquellos anuncios que aparecen en las redes sociales, los cuales son informales y no tienen cuentas oficiales de alguna empresa que los respalde, lo mejor es no aceptarlo, sobre todo cuando piden pagar un enganche para que les sea otorgado.

Rincón Gallardo mencionó que las empresas formales no piden un pago inicial para dar un financiamiento, pues es ilógico, sobre todo cuando lo que se busca es un ingreso extra. Por ello la mayoría son estafas pues al recibir la cantidad de dinero del solicitante simplemente desaparecen.

Cuando esto sucede la Condusef no puede apoyarlos, pues al no ser una institución financiera y lo único que queda es ir a la Fiscalía General para interponer una denuncia por fraude.

“Nosotros a la semana damos por lo menos tres asesorías a personas que van a pedir un préstamo y quieren saber si está dada de alta la institución financiera o no, de no ser así lo que se recomienda es no arriesgarse”, mencionó.