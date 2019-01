Primer filtro elimina a más de mil docentes

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Mil 422 aspirantes a plazas docentes en nivel básico y medio superior no completaron su registro por no acudir a los cuatros centros establecidos y por no cumplir con alguno de los requisitos, en su mayoría referentes al título o documento que acreditara el perfil profesional indicado para la categoría o nivel educativo solicitado, de acuerdo con datos de la Dirección de Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC).

El titular de la dependencia educativa, José Alberto Alonso Ovando, dijo que el siguiente paso será analizar cada uno de los tres mil 180 expedientes de maestros que se registraron para verificar que cumplan con el perfil necesario para impartir clases.

De estos expedientes dos mil 124 corresponden al nivel básico y mil 56 al nivel medio superior.

Hasta el momento el número de plazas disponibles para más de dos mil maestros que aspiran a una plaza docente en el nivel básico es de; 200 para primaria, 30 para preescolar, cinco para telesecundarias, dos para preescolar indígena, tres para misiones culturales y una para primaria indígena.

En preparatoria solo el Colegio de Bachilleres de Quintana Roo concursa 561 horas/semana/mes, mientras que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y la Escuela Eva Sámano de López Mateos, que participan participen en el Proceso de Asignación de Plazas Docentes 2014, aún no definen.

El titular de Educación, José Alberto Alonso Ovando, dijo que hasta el momento no se han determinado plazas adicionales para preescolar, primaria y secundarias, ya que no concluye la conciliación de plazas que se realiza entre la Federación y el Estado, cuyo convenio debe firmarse a finales del mes de junio.

Según los lineamientos aprobados en su momento por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) el concurso de plazas será de manera simultánea en el todo el país.

También indica que la asignación de plazas se realizará con estricto apego a las listas de prelación que resulten del examen de oposición. Las listas correspondientes al concurso 2014-2015 incluirán a los aspirantes con puntuación igual o mayor a la que establezca el INEE como resultado idóneo y tendrán vigencia a más tardar hasta el 31 de mayo de 2015.

El concurso de plazas 2014 se realiza en base a las disposiciones de la Ley General de Servicio Profesional Docente, aprobada en 2013, que señala que a partir de ahora todos los maestros deberán ser evaluados cuando menos una vez cada cuatro años.

Los profesores tienen hasta tres oportunidades de aprobar la prueba, de lo contrario serán dados de baja cuando son de nuevo ingreso, mientras que aquellos en funciones serían separados de la docencia para desempeñar alguna otra actividad.