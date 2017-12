Juan Osorio prepara proyectos para 2018

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Cuando todo el mundo sale de vacaciones para disfrutar las playas, la nieve o bien reunirse con su familia, el productor Juan Osorio confesó que prefirió trabajar en lo que ofrecerá a su público en 2018 y, lo más importante, impulsar la carrera de Emilio, hijo que procreó con Niurka Marcos, el cual debuta de manera oficial como cantante de pop. Juan platicó en exclusiva para Novedades cómo cierra el año y sus próximos proyectos.

“Una de las razones por las que no salí de vacaciones es porque me puse a hacer un balance del año que termina, el cual fue muy productivo, me dio grandes satisfacciones, me dio Aventurera, la telenovela ‘Mi marido tiene familia’, que tuvo mucho éxito, pude montar en Cancún Rock of Ages junto con mi socio, y emprendí el disco de Emilio, con quien tengo ya un año trabajando”, detalló el talentoso productor.

Juan cierra el año con un mundo de trabajo; sin embargo, se dio el tiempo para pasar Navidad con su madre, pues aseguró que cuando los hijos se vuelven adolescentes es más complicado pasarla juntos y como hace mucho no lo hacía por cuestiones de trabajo, pudo pasar las fiestas en su casa, reveló.

“Me quedé sentadito en tu casa, primero porque tenía muchos años que no pasaba la Navidad con mi familia, entonces decidí pasarlo con mi mamá y luego regresé a la casa a escribir; viene la segunda parte de ‘Mi marido tiene familia’, que empiezo a grabar en mayo (en ella pretende regresar a la pantalla a Pancho López, interpretado por Arath de la Torre, y a la roquera Alejandra Guzmán), arranco el primer capítulo de la serie de Cantinflas, en el cual estoy muy contento porque se integró al equipo literario una productora argentina, Adriana Lorenzón, ella tiene mucho prestigio en su país y que ella se involucre en mi equipo me da mucha tranquilidad. Sigo con una nueva telenovela llamada ‘Espíritu de madre’, es versión original colombiana, vamos ya con 10 capítulos adelantados y estoy muy contento porque tengo mucho trabajo. Entre febrero y marzo estaremos celebrando 20 años de Aventurera y en cuatro días consecutivos tendremos una actuación especial de cada una de las Aventureras, a quienes entregaremos un reconocimiento hecho por el gran artista plástico Carlos Piñar; estaremos cerrando un ciclo de 20 años ininterrumpidos de la mano de Carmen Salinas”, dijo.

“Participarán Edith González, Ninel Conde, Maribel Guardia y estamos viendo fechas de Itatí Cantoral, entre otras, trataremos de que esté la mayoría de las Aventureras, cada una hará un número musical para entregarles su reconocimiento”, agregó.

Siendo él un gran productor, no podía faltar que impulsara la carrera de alguien muy importante en su vida y ese es Emilio Osorio, el hijo que procreó al lado de la polémica Niurka Marcos, quien desde muy pequeño comenzó actuando y cantando en diferentes proyectos televisivos como “Mi corazón es tuyo”, “Como dice el dicho”, “Sueño de amor” y recientemente como protagonista de la serie “Mi marido tiene familia”.

“Tengo el lanzamiento del disco de Emilio el 21 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, allí haremos oficial el lanzamiento de mi hijo como cantante de pop, pero previo a eso visitaremos varias ciudades, tocaremos puertas para que se vaya promoviendo antes de presentarse, que enfrente al público en vivo y a ver cómo reacciona, que agarre tablas”, detalló.

“Con Emilio nos vamos a presentar en todos los lugares y ciudades posibles, entre ellas Cancún, a principios de febrero, porque hay que trabajar muy duro con él, para dar a conocer su talento y su música, ojalá entre con el pie derecho, y si no, pues el público será el que decida. Estoy muy contento con los temas que canta, las letras son muy comerciales, su productora y directora musical es Paty Cantú junto con la maestra Angela, además, Emilio está muy bien, ha sido muy afortunado, la vida le ha dado salud, salió con la belleza de su madre y es un niño que trato siempre esté con los pies en la tierra”, finalizó.