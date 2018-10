Regularán desarrollo turístico en Holbox

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con el Programa de Manejo de Yum Balam, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), finalmente ya se podrá tener un desarrollo turístico ordenado, comentó Alejandrina Selém Salas, presidenta del Consejo de Desarrollo de Holbox.

En la edición del DOF del viernes se publicó el acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con Categoría de Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, ubicada en el Municipio de Lázaro Cárdenas.

“Fueron tres administraciones, ocho años de permisos de construcción que se dieron sin regulación, hay que verificar quiénes tienen Manifestación de Impacto Ambiental, quiénes deforestaron, quiénes si reforestaron, verificar los últimos permisos, para que se aplique la legislación”, señaló.

Selém Salas enfatizó que lo que venden en Holbox es naturaleza, no se puede permitir otro tipo de actividad que no sea en comunión con la naturaleza.

“El regular un desarrollo turístico desordenado, a lo mejor no se va a ser en dos días, pero este documento va ayudar a que el desarrollo turístico sea ordenado o se ordene; y si no podemos redimir el impacto que hemos hecho, a lo mejor esté compensarlo reforestando, tal vez buscar proyectos que vayan acorde no sólo con la imagen urbana, sino con el tema de impacto a la naturaleza y con la imagen de polo turístico que queremos dar y que se mantenga”, confió.

Si bien ya hay construcciones, que en algunos casos no cumplieron con las normas ambientales, lo que se podría hacer es obligarlos a compensar de otra manera, por ejemplo reforestando la duna.

“O que hagan parques, que hagan un vivero, que hagan algo por ejemplo en Isla Pasión que hagan algo en Yalahau, para que no tan deteriorado por tanta gente que va; esas empresas que empezaron a funcionar o que construyeron irregularmente, más que sancionarlos con cantidades de dinero que no van a regresar a la isla, a lo mejor sería que compensarán invirtiendo en reforestar y reconstruir lugares naturales”, comentó.