Programan el arribo del crucero más grande del mundo a Cozumel

El Wonder of the Seas, navío vacacional considerado hasta el momento el más grande del mundo y con capacidad para más de nueve mil personas, llegará a Cozumel el 14 de marzo de este año.

Pablo Alfonso Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ( CPTQ) en la isla, confirmó la fecha del arribo del crucero operado por la naviera Royal Caribbean International (RCI).

El Wonder hará escala en Cozumel en lo que será su segundo viaje por el Caribe occidental en un itinerario de siete días por esa zona del continente americano luego de llegar a Miami el 20 de febrero. Su primer viaje lo hará entre el 4 y el 11 de marzo.

El trasatlántico saldrá ese mismo día desde su puerto base en Fort Lauderdale, Port Everglades en el Estado de la Florida y hará su primera parada en isla Roatán Bahía de Caoba-Coxen Hole en Honduras, para después dirigirse a Cozumel.

Este gigante de los mares tiene capacidad para transportar en sus dos mil 67 camarotes, distribuidos en sus 15 cubiertas, a seis mil 988 pasajeros más dos mil 300 tripulantes.

Tiene un largo de 362 metros con un ancho de 64 metros y se desplaza a una velocidad de 22 nudos con su bandera de Bahamas y según el portal del internet de la RCI este nuevo barco fue construido en St. Nazare (Francia) con un peso bruto de 236 mil 857 toneladas.

Hasta antes de que el Wonder surcara los mares, el Symphony of the Seas, hotel flotante que llega de manera regular a Cozumel y también operado por la Royal Caribbean, era el crucero más grande de la tierra.

La dirección de Turismo del Ayuntamiento de Cozumel no ha dado a conocer si se tiene planeado alguna ceremonia especial por la llegada del barco de mayor tamaño en todo el orbe.

Por su parte, las autoridades portuarias declinaron hablar sobre el tema y dar a conocer el muelle en el que atracará la isla flotante. Se espera que utilice las instalaciones de la Terminal Internacional de Cruceros SSA México, localizado a unos cinco kilómetros al sur del centro de la ciudad.

Esa terminal portuaria es la única en Cozumel que tiene capacidad para recibir embarcaciones de última generación como los son los de la Clase Oasis.

También te puede interesar:

Colectivo 'Isla Cozumel' prevé evitar el cuarto muelle de cruceros

Cozumel exige “consulta de revocación” contra muelle de cruceros

Cozumel: Cemda se ampara contra construcción del cuarto muelle de cruceros