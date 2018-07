Oferta laboral disminuirá por temporada baja en Playa

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Prevén que durante la llamada “temporada baja”, considerada durante los meses de septiembre y octubre, la oferta laboral en Playa del Carmen pueda disminuir entre un 20 y 25%, según estadísticas de la Bolsa Municipal de Empleo.

Esto representa una disminución de alrededor de 200 oportunidades laborales al término de la temporada de verano 2018. Sin embargo Belia Beltrán Aguilera, directora general de Desarrollo Económico de Solidaridad, aseguró que dicha circunstancia no representa cifras preocupantes para la actividad productiva en este destino del Caribe mexicano, ya que la mayoría de las vacantes se mantendrán.

También te puede interesar: Quintana Roo, entre las entidades que generan más empleo

“Cada año ocurre esto, si disminuye, aunque no en su totalidad si no un poco. Estimamos que esto sea este año entre un 20 a 25%, pero no es algo que sea preocupante realmente. Les recomendamos que busquen estas oportunidades de la Bolsa de Empleo, ahí se reciben todos los días de lunes a sábado, después de que llenan la solicitud y requisitos se canalizan a las empresas”, dijo la funcionaria local.

Señaló que durante la última semana de julio se mantenía en promedio general una tendencia de 800 puestos laborales, principalmente en puestos operativos de hoteles, además de trabajos como auxiliares y en departamentos administrativos del sector de servicios.

Beltrán Aguilera recordó que las oficinas de esta dependencia, fueron reubicadas a la avenida Primera Sur con avenida 20, en el centro de Playa del Carmen, cuando antes se encontraba en los bajos del palacio municipal, además de haberse adherido a la dirección general de Desarrollo Económico de Solidaridad.

Recalcó que la oferta laboral de los centros de hospedaje ubicados dentro del corredor turístico de la Riviera Maya, continúa representando al menos un 60% del total de la oferta laboral que se promueven en las oficinas municipales de empleo.

Explicó que diariamente se brinda una atención y canalización cotidiana de entre 10 a 15 personas desempleadas, manteniendo un promedio general de 400 personas por cada mes de operaciones.

“Esperamos que se acerquen a la oficina para que conozcan la oferta laboral. Sigo insistiendo en lo mismo, a pesar de las 'temporadas bajas' hay buenas oportunidades, el que no trabaja en Solidaridad, es porque no quiere”, añadió.