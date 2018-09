Proponen retrasar los tours del tiburón ballena

Eva Murillo/SIPSE

HOLBOX, Quintana Roo.- Prestadores de servicios de Holbox pedirán que la temporada de nado con tiburón ballena, que inicia en mayo y concluye en septiembre, inicie en julio, esto para evitar que permisionarios engañen a los turistas con paseos de "búsqueda" sabiendo que difícilmente hallarán a los animales.

De mayo a septiembre lograron avistar hasta 100 tiburones ballena reunidos en un mismo lugar, hecho que llevó a los prestadores de servicios de Holbox e Isla Mujeres a calificar la temporada como de las mejores.

En Holbox son 53 embarcaciones, y en Isla Mujeres 180; las que tienen permiso para el nado con la especie, en promedio cada una lleva 10 turistas, a los que cobran entre mil 200 y mil 500 pesos.

José del Carmen García Ávila, presidente de la cooperativa Ensueño del Caribe de Holbox, que agrupa a 24 embarcaciones de prestadores de servicios turísticos, 16 de éstas con permiso para el nado con tiburón ballena; reconoció la necesidad de hacer cambios a los reglamentos de la actividad que poco a poco toma mayor auge.

Desde el primer día de la temporada ya había clientes para el avistamiento de los animales marinos, aunque para esa fecha la presencia de la especie es menor que en las semanas siguientes. Ante esto, los prestadores de servicios y guías venden el paseo bajo el esquema de “búsqueda”, pues no es seguro encontrarlos.

Es en julio y agosto cuando hay mayor presencia de tiburón ballena, por eso creen factible recorrer las fechas para el inicio y final de la temporada, por lo que en una próxima reunión con las autoridades ambientales pondrán el tema en la mesa de discusión.

“Los turistas no se van tristes cuando no logran ver el tiburón, porque se les compensa con otros recorridos en las cercanías de la isla, sin embargo no está bien caer en ese tipo de actividades”, aceptó el prestador de servicios.

En Isla Mujeres son 180 permisionarios que durante 97 días trabajaron sin contratiempos en la temporada dijo Marcelo Cupul, presidente de la asociación Tiburón Ballena.

La presencia de sargazo no influyó en la presencia de tiburones, pues lograron avistar hasta 100 animales al mismo tiempo, comentó el prestador de servicios turísticos.