La Sociedad Protectora de Animales Luum Balicheo criticó la propuesta de cobrar multas sobre el censo de mascotas en el municipio de Benito Juárez, que actualmente se encuentra bajo análisis de las comisiones del Cabildo.

Sara Rincón Gallardo, presidente de dicha organización, consideró que la propuesta tiene una intención recaudatoria, ya que plantea multar a quienes no censen a sus mascotas.