La Comisión de Salud Pública, Asistencia Social y Protección Animal del Ayuntamiento de Benito Juárez prepara los lineamientos para que se pueda llevar a cabo el padrón de mascotas en la demarcación.

Julio Méndez Paniagua, regidor que preside dicha comisión, comentó que se establecerán una serie de medidas y plazos para que los habitantes del municipio acudan a empadronar a sus mascotas, o se atengan a ser sancionados con una multa de casi mil 500 pesos.