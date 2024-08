Protección Civil monitorea zona de baja presión en las Antillas Menores

En la mañana del lunes 5 de agosto, las autoridades del gobierno de Quintana Roo informaron sobre el monitor de una zona de baja presión ubicada al este de las Antillas Menores.

Este sistema presenta una probabilidad del 10% de desarrollar características ciclónicas en las próximas 48 horas y un 30% en los próximos 7 días. Actualmente, se encuentra aproximadamente a 2 mil 995 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo (Coeproc) señaló que, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona de baja presión sigue siendo un sistema de vigilancia.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de fuentes oficiales, especialmente durante la temporada de huracanes.

Por otro lado, el fenómeno hídrico Debby, que el domingo 4 de agosto pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 1, continúa su trayectoria hacia Florida. Debby alcanzó vientos máximos sostenidos de 120 km/h y se ubicaba a aproximadamente 161 km al oeste-suroeste de Tampa, Florida.

11 pm EDT: #Debby becomes a hurricane as it nears landfall in Florida. Debby expected to be a major flood event for the southeast U.S. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for details. pic.twitter.com/g2Et30zWXN