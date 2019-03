Personal del Tec de Carrillo Puerto protesta por irregularidades

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación Superior del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto (Stesitse), se mantienen inconformes ante distintas irregularidades administrativas por parte de la directiva de la institución.

Ayer, cerca de las 10:00 de la mañana, una decena de docentes y personal administrativo con pancartas en mano, se manifestaron contra la institución, exigiendo la basificación de quienes han trabajado más de cinco años, prestaciones correspondientes, renovación de contratos, por mencionar algunas.

“Los trabajadores sindicalizados del tecnológico, trabajamos bajo protesta, ya basta de desatenciones incumplimientos de acuerdos, negativas de derechos, hostigamiento laboral y violación a las condiciones generales del trabajo”, “señor gobernador y autoridades del estado, no queremos promesas, queremos soluciones”, “fuera directivos corruptos”, se pudo leer en las mantas.

Moisés Pereira Mendoza, secretario general de la Stesitse en el municipio, confirmó que desde hace un año atrás se han manifestado por diversas irregularidades en la institución que dieron a conocer en su momento y que hasta hoy no han tenido la respuesta y solución adecuada.

“En el 2018 tuvimos una manifestación donde reclamamos muchas situaciones que se estaban presentando, derivado de ello, se tomaron acuerdos a través de firmas de documentos que aún año de estas iniciativas, no se han cumplido, se han presentado otras cuestiones y que las autoridades tampoco dan respuesta”, sostuvo, la fuente.

Indicó que por el momento no estarán en paro laboral, y especificó que pasando los 10 días que marca Ley, si la autoridad no atiende sus peticiones, tendrán esa posibilidad de ejercer un paro de labores hasta que les den una respuesta favorable a sus peticiones.

Expresó que, en apego al derecho de cualquier trabajador de manifestarse públicamente, lo siguieron con base a los fundamentos, de manera pacífica sin afectar las labores administrativas y educativas, asimismo, comentó que, tras las declaraciones hechas, todos regresaron a sus áreas laborales.

Se intentó entrevistar a Diego Ramón Briceño, director del ITS en el municipio, para conocer su opinión; sin embargo, no fue posible porque no se encontraba en ese momento en el plantel.