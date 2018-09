Proyecto departamental, rechazado en Holbox

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El proyecto Mayan Sunset, departamentos enfocados a la renta turística, fue rechazado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como resultado del análisis y evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), modalidad particular.

Lo anterior con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa) y el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe es el único instrumento que permite, por el momento, rechazar proyectos en la isla Holbox, al no cumplir con la reglamentación; además, Holbox cuenta con la designación internacional de Sitio Ramsar (Humedales de Importancia Internacional).

También te puede interesar: Proponen el proyecto 'Toktli Orígenes' en Holbox

El proyecto fue ingresado el pasado 14 de julio de 2017; el 13 de octubre del mismo año fue suspendido por solicitud de datos extras para su análisis y finalmente el 26 de junio de 2018 recibió el resolutivo.

Además de la Lgeepa para regular desarrollos en Holbox, también se cuenta con el Poemyrgmymc, que es un instrumento de política ambiental que permite regular e inducir los usos del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos, el cual considera dos regiones: una costero-terrestre y una región marina que comprende el Mar Patrimonial Mexicano del Golfo de México y Mar Caribe.

La isla de Holbox forma parte del área Yum Balám, decretada como Área Natural Protegida (ANP) en 1994 y debió contar con un Plan de Manejo solo después de 12 meses de ese momento, pero han pasado casi 25 años y aún no cuenta con este instrumento, que le daría una certidumbre jurídica para eliminar la especulación sobre el posible manejo de tierras de la zona que busca ser aprovechado por inmobiliarias y desarrollos turísticos.

Con base en la reglamentación antes mencionada es que la delegación federal de la Semarnat concluyó que no es procedente la autorización del proyecto, en virtud de que éste no cumple con lo dispuesto en los artículos: 30, primer párrafo de la LGEEPA y 12, fracciones II y IV del reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), en virtud de que como se indica en el considerando V del resolutivo, dado que la información presentada en el capítulo II de la MIA-P e información adicional presentada, la descripción y pretendida distribución de las obras del proyecto no son congruentes con las condiciones ambientales del sitio donde se presente insertar; asimismo en razón de que para cada caso de las obras denominadas amenidades en la zona federal marítimo terrestre, consistentes en palapa y alberca que la promovente indica pretende localizar en la zona federal marítimo terrestre, de acuerdo con los planos y coordenadas de ubicación se localizaría en la barra litoral sumergida.

Al respecto se tiene que al no considerar que el sitio actualmente ha sido afectado por la erosión costera, se propone una técnica constructiva aplicable al área terrestre que técnicamente no resultaría viable para obras a realizar en la zona marina. De lo antes indicado se tienen que el promovente realizó una descripción incorrecta de las características particulares del proyecto e incongruentes con las condiciones ambientales del sitio de su pretendida ubicación.

Y con relación a la descripción técnica que el promovente presentó en la información adicional de la MIA-P, con respecto a que conectará efluente tratado por el biodigestor con el sistema de alcantarillado de la isla Holbox, se tiene que el promovente no aporta algún elemento de certeza que refiera la existencia de drenaje sanitario disponible para el predio del proyecto al cual pretende conectar el efluente tratado del biodigestor que propone instalar, por lo que no se garantiza que las actividades del proyecto no ocasionarán la contaminación del ecosistema costera.

El denominado proyecto Mayan Sunset, se pretendía realizar sobre una propiedad privada frente al mar, sobre una superficie de 381.249 metros cuadrados; contemplaba la construcción de cuatro departamentos de dos habitaciones cada uno, cuyo máximo de carga sería de 16 personas aproximadamente.