Playa del Carmen: Planean convertir al antiguo Palacio en museo

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El IMCAS reactivó el proyecto de museo de Playa del Carmen que tendrá como sede el ahora denominado antiguo Palacio Municipal, que se encuentra en la colonia Centro y frente a la plaza 28 de Julio.

Luis Ernesto López Vargas, director del Instituto Municipal para la Cultura y las Artes (IMCAS), informó que buscan recursos económicos a través de la Secretaría de Cultura, por ello han tenido acercamientos con Alejandra Frausto Guerrero, titular de la dependencia federal.

“Esto es una promesa de campaña, convertir el Palacio Municipal antiguo en un museo, pero platicando con un grupo de ciudadanos y activistas que están también luchando por este mismo proyecto, el concepto de museo es todo un complejo que va a tener, según esta primera propuesta, un espacio para hablar de la cultura maya, una galería de arte, un espacio de cine proyección de arte, sala de conciertos, una librería, será todo un complejo que tendrá una propuesta cultural fuerte en el centro de la ciudad donde no tenemos”, comentó López Vargas.

La iniciativa nació desde la pasada administración municipal, no obstante, durante algunos meses, ya de la actual gestión pública, el proyecto no había tenido avances porque no tenían presupuestado recursos para ello, no obstante, López Vargas aseguró que la Secretaría de Cultura ya está enterada del proyecto y buscan bajar recursos económicos a través de esta dependencia, como en algún momento se hizo para emprender iniciativas artísticas con un costo de 10 millones de pesos en el antepasado gobierno local.

El proyecto lo complementará la conclusión total del nuevo Palacio Municipal, pues aún muchas dependencias atienden en el Palacio antiguo, es decir, cuando el primer recinto esté totalmente terminado se mudarán para dejar el espacio al museo de Playa del Carmen.

Por ahora se encuentran también en la etapa de la búsqueda de diversos elementos emblemáticos que serán parte de la exhibición del recinto, como fotografías y piezas que ocupaban para sus actividades cotidianas los primeros pobladores.