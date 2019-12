Necesitan 27 mdp para observatorio de sargazo en Puerto Morelos

Alejandro Castro/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En Puerto Morelos, investigadores de la UNAM podría volver realidad la detección del arribo masivo de sargazo a las costas a través de un Observatorio Costero, proyecto ingresado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y cuyo costo asciende a los 27 millones de pesos.

Christian Appendini Albrechtsen, coordinador del laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Yucatán, indicó que este sistema de alerta temprana permitirá tener datos más precisos para optimizar las estrategias en la recolecta y tratamiento del sargazo.

“Es una propuesta para tener información, que no hay. Realmente no sabemos por dónde se está moviendo el sargazo ni por qué se está moviendo porque no entendemos los procesos. Hay muchas técnicas que se están haciendo, pero no una propuesta integral donde se midan todos los parámetros oceanográficos al mismo tiempo que nos pueda dar resultados más fiables”, dijo.

Los 27 millones de pesos se requieren para la instalación y una operación de tres años, pero el principal gasto es en los radares que podrían costar unos nueve millones de pesos.

Señaló que se optó por instalarlo en Puerto Morelos porque ya se cuenta con alguna infraestructura instalada en los edificios del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la UNAM, además de que ahí está la comunidad científica que puede dar seguimiento a los resultados.

Sin embargo, la idea es replicar estos observatorios en otros sitios, a fin de tener datos más precisos de cada lugar.

“Una vez que probemos que ese observatorio sí nos da información que nos permita tomar acciones al gobierno y hoteleros, se verá la posibilidad de reproducir estos sistemas en otros lugares de la costa”, refirió Appendini.

Para llevar a cabo este proyecto se requiere la información de un satélite, una estación atmosférica, video monitoreo, boyas de ola y medidores de temperatura, salinidad y un mareógrafo.

El especialista de la UNAM agregó que actualmente ya hay monitoreos, a través de los cuales se puede observar la presencia de sargazo en el océano, que realizan la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y la Universidad del Sur de Florida, sin embargo, no se cuentan con datos locales para hacer frente al problema.