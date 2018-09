Registran 17 proyectos en la laguna Nichupté

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ingresada el pasado 24 de julio que plantea el relleno de un espacio por terrenos ganados, suman 17 proyectos en 2018 del lado de la laguna Nichupté, sobre la cual se debe de aplicar la reglamentación ambiental para evitar mayor impacto.

Además de las leyes y reglamentaciones ambientales, existen en Cancún varios estudios, programas y documentos que permiten precisamente la regulación de construcción de más obras dentro de los sistemas lagunares y zonas federales, aseguró Ricardo Muleiro López, ex presidente de Asociados Náuticos Quintana Roo (ANQ).

“Debe de existir una regulación que permita crecer ordenadamente y eventualmente tener un límite, porque es una isla y no hay más para donde hacerse; y si las autoridades ambientales debieran tener una vara un poco más estricta en este sentido y hacer valer los reglamentos de construcción y los programas de desarrollo; definitivamente se tiene que controlar para poder asegurar la permanencia del destino de su atractivo al largo del tiempo”, declaró.

Los proyectos son para construir, remodelar o ampliar, mismos que han ingresado su MIA ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Uno de ellos es el proyecto denominado “Estacionamiento para clientes en Terrenos Ganados a la Laguna Apaseo del Caribe”, ubicado en el kilómetro 15 del bulevar Kukulcán, promovido por Apaseo del Caribe S.A. de C.V., que pretende ubicar en una fracción de terreno ganado a la laguna de 577.598 metros cuadrados, rellenando dicho espacio.

La justificación de acuerdo con el documento es crear un espacio que contribuya con el flujo vehicular y la seguridad de los comensales del restaurante Rosa Negra, toda vez que el tramo del bulevar Kukulcán, donde se encuentra, es considerada como una vía de alta velocidad.

El promovente reconoce en la MIA una fuerte presencia de individuos de mangle en el área aledaña, los cuales están protegidos por la NOM-022-SEMARNAT-2003, que procurará no dañar durante la construcción y habilitación de la terracería y pavimento con el que va a contar el proyecto.

En fecha 10 de Diciembre de 1991, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, por conducto de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, emitió a favor de Inversiones Deli del Caribe, S,A de C.V., la concesión DZF-833/91, respecto de una superficie de 1,263.45 de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados a la laguna; actualmente la empresa Apaseo del Caribe S.A. de C.V. cuenta con la constancia de uso y destino de suelo con fines turísticos expedido por la Dirección de Planeación Urbana del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mediante oficio SMEYDU/DGDU/DPU/CUYDSFT/0034/2017.

El proyecto consiste en aplicar el material de relleno para compactación; el material a utilizar es sascab, que será compactado hasta alcanzar el espesor indicado para aumentar mecánicamente la densidad del material de compactación. Compactarán aproximadamente 550 metros cúbicos de base para preparar la superficie a pavimentar, dejando libres los puntos de recolección pluvial.

La falta de la correcta aplicación de las leyes en materia ambiental, en sus diferentes niveles, ha permitido que construcciones de diferentes rubros, impacten e incluso devasten algunas zonas, situación que continúa registrándose en la zona hotelera, a pesar de estar saturada, tanto del lado de mar, como de la laguna.

“El proyecto específico no lo conozco, pero en general no vale la pena seguir rellenando la laguna, es un ecosistema bastante impactado, es parte de la importancia de los ordenamientos, de definir qué cosas son viables de hacer y en dónde, yo creo que la laguna no es un buen lugar para hacer estacionamientos u otro tipo de estructuras, hay que buscar terrenos que sean adecuados para ello y es parte también del problema de sobresaturación que hay en la zona hotelera”, advirtió Gonzalo Merediz Alonso, director de Amigos de Sian Ka'an, organización de la sociedad civil de México dedicada a la conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable, quien ha realizado y colaborado con varios estudios del sistema lagunar, por diversos temas.

“Si se hubieran hecho las cosas distintas en la parte ambiental hace muchos años, ahorita la situación sería diferente y es en donde se ve que el tema de la conservación ambiental, no es un capricho de algunos soñadores que quieren ‘cuidar animalitos’, sino es un tema crucial para el desarrollo de nuestra sociedad; todo es consecuencia de no haber hecho las cosas correctamente”, sentenció.