'Libera' hospital a mujer retenida por adeudo

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Hospital General de Playa del Carmen condonó los 61 mil pesos que Maricela Juárez Hernández debía por la atención médica recibida por problemas renales, una afección que el Seguro Popular no cubre y que los familiares de la paciente se negaron a pagar por alegar que carecían de dinero.

“El urólogo la intervino quirúrgicamente y le quitó el riñón por los problemas que tenía, y la operación fue un éxito. Para una cirugía de ese tamaño se requiere de varios sustitutos sanguíneos, además de que hay varias cosas que el Seguro Popular no cubre, como lo es la insuficiencia renal crónica que tenía la señora”, explicó Francisco Granados Navas, director del nosocomio.

Maricela fue dada de alta desde el viernes pasado, pero se le cobraron 61 mil 30 pesos que no pudo costear, y que generó que Teresa Hernández Amador, tía de la paciente, reclamara la cobertura del Seguro Popular.

Ayer Hernández Amador aseguró que dejaron salir a su sobrina gracias a la intervención de los medios de comunicación, pues una vez publicado “el director (Francisco Granados) me dijo que dejara de molestar y perjudicarlos a ellos”.

Sin embargo, Granados Navas lamentó que los familiares de Maricela se negaran a aportar alguna parte de lo que costó la atención médica, pues incluso después de ofrecerles un apoyo del 50% no accedieron a colaborar.

“Repito: hay cosas que no cubre el Seguro Popular y obviamente si no trae a sus donadores de sangre pues nosotros exentamos ese pago pero si no los trae debe responder el paciente por ello, y no es que se cobre la sangre sino los reactivos que se utilizan para los cruces sanguíneos”, explicó el galeno.

La familia de la derechohabiente solo presentó a tres donadores de un total de once que requirió, pero dado que se le hará hemodiálisis para su tratamiento debe reponer las unidades del banco de sangre que usó.

Entre los 60 mil pesos que le cobraban se incluyó 24 mil pesos por las unidades del bando de sangre suministradas.