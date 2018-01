Atenderán desaparición de arenales en Playa del Carmen

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Luego de que se anunció que una inversión de 300 mil millones de pesos para recuperación de playas en el estado, Jean Agarrista Marfin, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, pidió que haya seriedad, dado que es una urgencia para mejorar la imagen del destino.

“Lo que siempre hemos solicitado es que se retome de manera seria el fideicomiso de recuperación y mantenimiento de playas; cuando digo de manera seria es que haya recursos, que haya una planificación, con todo el esquema de solicitud de licencias y permisos y que sea eficiente y a corto plazo porque ya no podemos esperar”, dijo el vocero de los hoteleros.

De acuerdo a la información de Marisol Vanegas Pérez, secretaria estatal de Turismo, los principales municipios en los que se invertirán esos 300 mil millones de pesos para la recuperación de playas anunciados por el gobierno federal, son Cozumel y Playa del Carmen, éste último destino con uno de los focos rojos de pérdida de arenales que se ubica entre los dos muelles de la zona centro.

Agarrista Marfin dijo que la noticia ha sido bien recibida por el sector hotelero, aunque también lo ven con cautela por lo que buscarán un acercamiento con el gobierno estatal para que sea presentado un proyecto más preciso, una vez que se hagan las gestiones con la federación.

“Como saben, cuando se lanzó el primer fideicomiso no tuvo ningún tipo de avance, principalmente porque no había recursos y no se consiguieron, pero en cuanto tengamos recursos ya nos pondremos a trabajar seriamente, pero hasta ahora no han llegado y todo sigue parado”, dijo.

El anuncio incluye en total 17 kilómetros del litoral quintanarroense, cinco de ellos corresponden a la Riviera Maya con lo que será el destino del Caribe Mexicano que más extensión tenga para estos trabajos de recuperación de playas.