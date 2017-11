Unidades de Tucsa ya acumulan mil 400 sanciones

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Suman más de mil 400 sanciones emitidas por las autoridades locales, en contra de las unidades de transporte público operadas por la concesionaria Tucsa en lo que va del año, según datos de la Dirección Municipal de Transporte en Solidaridad.

De acuerdo con el reporte actualizado hasta octubre pasado, hay un promedio mensual de entre las 100 y 150 sanciones al mes, después de comprobar casos reiterados como el uso de celular de los choferes mientras manejan, llevar exceso de usuarios y realizar cambios de rutas de manera irregular, según informó Alberto Ramírez Borraz, titular de la dependencia.

“El abandono de rutas lo hacen porque, dicen ellos que no les resulta redituable y las cambian, aunque nosotros estamos vigilantes a que cumplan con todas las rutas establecidas para no abandonar ningún fraccionamiento. Una de ellas es ‘In House’, que no les agrada, además de Villamar 2 y Las Palmas 2”, dijo el funcionario local.

Además, informó que un estimado del 10% de dichas multas, han sido derivadas gracias a las denuncias que la misma ciudadanía ha interpuesto contra los transportistas, por lo que recomendó a los usuarios en general que no duden en formalizar sus quejas para que sean iniciadas las investigaciones y en base a ello, se puedan emitir sanciones cuando sea necesario.

Recordó que esto se puede realizar desde el módulo ubicado en los bajos del palacio municipal o mediante el número directo del Ayuntamiento, con el número de unidad, la ruta y el horario en que se dio la irregularidad.

El director municipal de Transporte y Vialidad, indicó que las 120 unidades de transporte que la empresa Tucsa, opera en Solidaridad, cuentan con un total de 200 operadores según el último censo levantado durante los los cursos municipales.

Además reiteró que en la pasada revista mecánica solo un 20% de dichos camiones pasaron al 100% con lo necesario, un 40% presentaron fallas importantes que deben de ser subsanadas, y otro 40% con detalles mínimos que ya han sido corregidos.

Sobre las quejas de “carreritas” por el pasaje, que denuncian usuarios en la ruta de salida y entrada a Villas del Sol en horarios picos, han implementado supervisores vigilando desde la parte media del acceso a Real Ibiza.