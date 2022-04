Quintana Roo consiguió 15 boletos para los Juegos Nacionales Conade en la disciplina de Triatlón y cinco más en Ajedrez, luego de participar en la etapa regional de ambas disciplinas.

El sábado 2 de abril se llevó a cabo la competencia de la disciplina de Triatlón en Progreso, Yucatán, donde el selectivo de Quintana Roo consiguió 15 pases a los Juegos Nacionales Conade 2022.

En Acuatlón, categoría 13-15 años, Abril Cabrera Vázquez obtuvo el primer lugar y Jorge Emilio Hernández Coria se ubicó en segundo lugar.

En las pruebas de Supersprint, categoría 13-15 años, en primer lugar se clasificó Faride Guadalupe Achach Sleme, y también obtuvo su pase Matilde Valentina Álvarez Barceló; en la rama varonil con primer lugar Raciel Muñoz Tun; en segundo Rodrigo Moreno Carballo.

En la misma modalidad, categoría 16-17 años, Zajhia Achach Sleme con primer lugar y Noelia Mandarín Martín en segundo lugar. Mientras que en la categoría 20-23 años, Eduardo Gallardo Ramírez se ubicó en la primera posición; y Marco Eduardo Bacab Contreras con el segundo lugar.

En la modalidad de triatlón por eliminación se clasificaron, 5 atletas todos en primer lugar: en la categoría 16-17 años, Clara Alcocer Maldonado y Raúl Emiliano Díaz Rodríguez; en la categoría 18-19 años, Adalberto Cabrera Vázquez, y en la categoría 29-23 años, Itzel Berenice Cabrera Vázquez y Fausto Alejandro Valdés Esquivel.

Las competencias de la máxima justa nacional están programadas para desarrollarse en el estado de Sonora, donde el representativo quintanarroense buscará conquistar el podio.

Por otra parte, la entidad también clasificó a la máxima justa deportiva del país en la disciplina de Ajedrez, donde tendrá representación con cinco atletas.

Al concluir la etapa Regional que se llevó a cabo en Campeche este fin de semana, la delegación caribeña consigue cinco clasificaciones para los Nacionales Conade 2022.

Los atletas clasificados son Carolina Marín Garrido en la categoría Sub 12 rama femenil, y en la rama varonil Kalani Fogo Esquivel; en la categoría Sub 14, Caroline Carrillo Aguayo y José Armando Macías Zamora, y en la categoría Sub 16, el joven Aldo Chi González.

Este resultado rompe un récord de más de 15 años, en los que no se clasificaba esa cantidad de ajedrecistas a la máxima justa nacional.

Isaac Pérez Coral, de la Asociación Estatal de Ajedrez de Quintana Roo, destacó que es reflejo del trabajo colaborativo de años, del apoyo y respaldo de entrenadores, autoridades y padres de familia.

