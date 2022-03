En Bacalar, el primer incendio de la temporada 2022

Este jueves se registró el primer incendio de la temporada 2022 en Quintana Roo. Autoridades señalaron que hasta el momento no hay localidades afectadas.

El hecho ocurrió entre las 18:00 y 19:00 horas del 3 de marzo, a 10 kilómetros al suroeste de la población El Suspiro, en el municipio de Bacalar.

Debido a las dificultades para acceder por tierra al lugar, y por las condiciones nocturnas, las brigadas de atención tuvieron que esperar hasta la mañana de este viernes 4 de marzo alrededor de las 07:00 horas para ingresar bajo extremas medidas de seguridad al área.

Un total 75 combatientes del Grupo Estatal de Manejo de Fuego, conformado por la Comisión Nacional Forestal, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Quintana Roo Bacalar sede del primer incendio forestal de la temporada 2022 [Foto: Cortesía]

Medidas de prevención ante incendios forestales

Es fundamental que la población realice medidas preventivas para la prevención de incendios, entre ellas no arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera. No tirar basura, las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol.

No estacionar automóviles en la orilla de la carretera donde haya hierba seca. No encender fuego en el monte si las condiciones son desfavorables. Guardar líquidos flamables en zonas protegidas. No acumular basura en los predios. No prender fuego en los terrenos. No dejar cerillos al alcance de los niños.

En caso de observar el inicio de un incendio, pedir ayuda de inmediato y si el fuego se sale de control ponerse a salvo y notificar al número de emergencias 911 a las autoridades lo más pronto posible.

