Quintana Roo, hasta el momento, se mantiene libre de ómicron

Las variantes del virus SARS-CoV2 Gamma y Delta continúan predominando entre las personas contagiadas en el estado de Quintana Roo, que hasta el momento se mantiene libre de ómicron.

El Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica (CoViGen-Mex), indica que en la entidad más del 26% de las muestras de laboratorio que han sido analizadas corresponden a Delta y otras mutaciones derivadas de esta.

La otra variante que predomina es Gamma. Otra que también tiene una importante presencia en el estado es Alpha, que acapara el 8.7% de las muestras que han sido analizadas.

De acuerdo con las autoridades federales, tanto Gamma como Delta son susceptibles a la respuesta inmunológica que provocan las actuales vacunas contra el COVID-19.

Sin embargo, ante la incertidumbre que ha causado el surgimiento de nuevas formas del virus, el gobierno federal ya contempla la aplicación de una dosis de refuerzo, iniciando con el personal médico (que se vacunó en diciembre de 2020 y enero 2021) y maestros.

“Sí, lo tenemos contemplado. No se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que la principal consigna es continuar la jornada de vacunación en las comunidades más apartadas de México, donde aún los niveles de inmunización son bajos debido a que los caminos son menos accesibles o bien, no se cuenta con el personal para realizar las campañas.

El mandatario recordó que la falta de vacunación en algunas regiones pobres del mundo es lo que pudo haber propiciado la aparición de una nueva variante, hecho que sustenta la importancia de seguir aplicando primeras y segundas dosis, antes de un refuerzo.

“Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. De cada 100 vacunados, en África seis en promedio. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo, como suele pasar. Entonces, por eso nosotros queremos que no se quede nadie sin la vacuna”, dijo.

