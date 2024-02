La derrama económica esperada por la llegada del crucero más grande del mundo, no llegó, de acuerdo con un sondeo entre trabajadores del primer cuadro de la ciudad, comisionistas y prestadores de servicios turísticos acuáticos.

El Icon of the Seas, trasatlántico turístico más grande del mundo con capacidad para transportar a casi 10 mil personas, no incrementó de manera significativa la derrama económica.

José Melquiades, comisionista, aseguró que basta con observar a los pasajeros de cruceros de ese y otros barcos, para darse cuenta de que no traen consigo bolsas de compras u objetos adquiridos en su visita.

Manuel Cantú, trabajador de embarcaciones de fondo de cristal, dio a conocer que gastan más los visitantes que llegan de la Riviera Maya, que los que bajan de un crucero.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo federal (Sectur), un turista de ese nicho de mercado gasta 80.9 dólares americanos durante su estancia en los destinos de crucero de México.

Sin embargo, de acuerdo con las consultas realizadas en establecimientos comerciales, restaurantes, tiendas de artesanías y bares, el gasto real no supera los 45 dólares. El 7 de febrero del año encurso el navío construido para la naviera Royal Caribbean International (RCI) hizo su segunda escala en un destino turístico en México al atracar en la Terminal Internacional de Cruceros SSA México, esto luego de hacer su primera escala en el Caribe Occidental en Mahahual.

Quintana Roo: llegada del 'Icon of the Seas', el crucero más grande del mundo, no dejó ganancias [Foto: Gustavo Villegas]

De acuerdo con la información oficial proveniente de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) y de la dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cozumel, su presencia traería consigo una importante derrama económica, ya que tiene capacidad para 7 mil 514 pasajeros y 2 mil 350 miembros de la tripulación, para hacer un total de 9 mil 864, según el portal de internet de la RCI.

No obstante, los prestadores de servicios turísticos de la ínsula afirman que la derrama no fue la esperada. Gastón Montes, comisionista en el centro de la ciudad, mencionó que sus principales clientes ese día fueron los que llegaron en los barcos de pasajeros provenientes de Playa del Carmen.

“Ellos vienen con más presupuesto para gastar en su estancia en la isla, pese a que el boleto de barco les sale muy caro” , explicó.

Rosaura Gámez, quien también se desempeña en esa actividad, comentó que los cruceristas buscan lo más barato y algunos de ellos incluso regatean a la hora de contratar un servicio.