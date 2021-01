Para volver a clases en aulas de Q. Roo falta mucho… gracias al rebrote COVID

El regreso a clases de manera presencial en Quintana Roo es aún lejano, debido al relajamiento de las medidas de prevención, así como la falta de la vacuna en la entidad.

Julián Ramírez Florescano, director de Educación en el municipio de Benito Juárez, señaló que entre más rápido baje la curva de contagios en el estado, este podrá transitar en el semáforo epidemiológico hacia el color verde y retomar actividades, pero mientras tanto esta posibilidad no está contemplada.

“Hay un rebrote y no se puede negar, porque ha habido un relajamiento de ciertas actividades, sobre todo de las turísticas y esto puede generar resistencia para renovar las clases de manera presencial”.

El funcionario indicó que las consecuencias de las acciones de los meses de diciembre y enero se verán durante los meses de febrero y marzo, durante los cuales se definirán qué acciones se podrían tomar.

Mientras tanto, la indicación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es mantener -en todos los niveles- las clases a distancia, las cuales podrán cambiar a presenciales siempre y cuando ocurran dos cosas: que Quintana Roo pase a semáforo verde y que las autoridades de salud y educación determinen que no existe riesgo de contagio para la población.